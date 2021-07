in foto: (LaPresse)

"È un processo del c…o. Con tutti i problemi che ci sono..". Così si sfoga Fabrizio Corona appena uscito dall'aula del Tribunale di Milano dove oggi si è tenuta un'udienza del processo che lo vede imputato per diffamazione nei confronti della giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli. I fatti risalgono al 2018 quando l'ex paparazzo, ospite a "Non è l'Arena", aveva parlato della giornalista utilizzando frasi ritenute dalla giornalista poi diffamatorie tanto da far scattare la querela. Le stesse affermazioni poi erano state ribadite dallo stesso Corona anche sui social, sintentizzando il suo pensiero in un secco: "È ossessionata da me". E ancora, lo scorso luglio, in aula, Corona aveva detto: "Questa storia comincia nel 2012. Mi ha accusato di cose mai fatte, che mi creano problemi sia sul piano dell'immagine che giudiziario".

Avvocato difensore: "I commenti della Lucarelli hanno rischiato di farlo tornare in galera"

Proprio queste frasi ora sono al centro di un nuovo processo per Corona, già agli arresti domiciliari. Per l'avvocato difensore Ivano Chiesa, storico legale dell'ex fotografo, però quelle parole sarebbero state la reazione di altri commenti rilasciati dalla giornalista. "I commenti e i post della Lucarelli hanno rischiato di farlo tornare in galera, perché venivano raccontati episodi che potevano influire sulla correttezza della sua esecuzione della pena e questo ha determinato la sua reazione", ha spiegato Chiesa anche lui presente in Tribunale. Per questo il legale ha voluto sottolineare inoltre che "la diffamazione, ammesso che ci sia, è un reato scriminato se commesso con lo stato d'animo determinato dal fatto ingiusto altrui".

Infine l'avvocato Chiesa si trova d'accordo con Corona: "Con tutti i problemi che abbiamo e che Fabrizio ha, questo processo ce lo potevamo evitare". L'ex paparazzo infatti si trova ora ai domiciliari ma dopo che i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano hanno accolto la richiesta dei legali di Corona che avevano domandato la sospensiva dell'ordinanza con cui lo stesso tribunale aveva revocato la detenzione domiciliare. Per qualche giorno per Corona si erano aperte le porte del carcere. Alla notizia del suo ritorno nella casa circondariale di Milano l'ex fotografo era stato autore di gesti di autolesionismo.