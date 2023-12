La negoziante che ha lottato con il rapinatore: “Ha visto una donna sola e pensava fosse facile” Carmen Ciurciù è la donna di 53 anni che è titolare di un negozio di Brembate (Bergamo): lunedì un uomo è entrato nel locale e l’ha minacciata con un taglierino. Lei ha reagito e si è difesa a mani nude.

Nella serata di lunedì 11 dicembre un uomo è entrato in un negozio e ha puntato contro la proprietaria un taglierino. La donna ha reagito e lottato con lui. Intervistata dal quotidiano Il Corriere della Sera, Carmen Ciurciù ha spiegato: "Non volevo salvare il negozio, volevo salvarmi la pelle". La 53enne è proprietaria di Fotoemmedi che si trova a Brembate Sopra (Bergamo).

Il racconto della titolare del negozio di fotografia

Ha affermato di avere un bernoccolo in testa, un dito gonfio e lividi sul ginocchio e una caviglia. Subito dopo i fatti, è stata trasferita al pronto soccorso per ricevere tutte le cure del caso. La fotografa sa bene che reagire, in questi casi, può essere pericoloso: "Sono soccorritrice della Croce Rossa di Bonate Sotto e a chi viene picchiato da un rapinatore dico sempre che bisogna consegnare il denaro o la borsa e mai reagire".

Quel lunedì sera però non ha seguito i suoi stessi consigli. Ha sentito un uomo entrare mentre era sul retro. Ha poi avvertito i bip del registratore di cassa e capito che stavano cercando di aprirlo: "Quando sono intervenuta mi sono trovata addosso quell'uomo che mi premeva un grosso taglierino giallo contro il braccio". Ed è in quel momento che lei ha deciso di reagire.

Il ladro è ricercato

"Se fossi stata dietro la cassa e mi avesse chiesto i soldi glieli avrei dati. Ma così mi sono sentita aggredita senza nessun motivo e mi sono incattivita". Dagli approfondimenti è poi emerso che il rapinatore aveva puntato il negozio da diverso tempo. Già il 29 novembre era stato filmato mentre fissava l'interno per quaranta minuti. La 53enne si era chiesta cosa volesse. Per la negoziante, probabilmente ha scelto di rapinarla perché "credo che avesse visto che qui lavora una donna sola e ha creduto che fosse più facile".

L'uomo non si aspettava che la donna reagisse: "Io continuavo a urlare “aiuto”, tanto che ho ancora giù la voce, mi ha buttata a terra e l’ho preso per le caviglie, ma alla fine ha strappato il cassetto con i soldi ed è scappato". Sul caso indagano i carabinieri e la polizia locale che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sicurezza.