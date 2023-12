Ladro entra in un negozio e minaccia la proprietaria con un taglierino: la donna reagisce a mani nude Una donna è stata aggredita e picchiata da un rapinato entrato nel suo negozio di Brembate Sopra: la proprietaria ha però reagito e ha lottato con il ladro a mani nude.

A cura di Giorgia Venturini

Momenti di paura in un negozio di Brembate Sopra, ma la sua proprietaria non si è lasciata intimidire. La donna infatti ha affrontato a mani nude il malvivente che le aveva puntato un taglierino con l'intento di rapinarla. A reagire alla minaccia è stata Carmen Ciurciù, origini ragusane: da 32 anni lavora al negozio specializzato in servizi per la fotografia nel paesino bergamasco.

La donna ha raccontato al Corriere di Bergamo, che verso le 19 di lunedì 11 dicembre pochi secondi dopo che era uscita una cliente si è vista un uomo con il berretto calato sul capo e lo scaldacollo alzato entrare nel suo negozio e dirigersi verso di lei puntandole un taglierino al petto. "Ha ripetuto per due volte la stessa frase ‘aprimi la cassa'", ha raccontato Carmen. Tutto è stato ripreso dalle telecamere di video sorveglianza del negozio: la donna è stata strattonata più volte e buttata a terra. Ma la proprietaria non si è mai arresa: ha afferrato il bandito per le caviglie e tra i due è continuata la lotta per diversi minuti. Alla fine il ladro è riuscito ad aprire la cassa e portare via 200 euro, per poi scappare. La donna ha sporto denuncia ai carabinieri. Ora i militari sono al lavoro per risalire all'identità del bandito.