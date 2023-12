Incontra per strada il ladro che gli aveva svaligiato il negozio, lo riconosce e lo fa arrestare Il presunto autore di una serie di furti a Legnano (Milano) è stato fermato dai carabinieri la notte scorsa. A riconoscerlo è stato un imprenditore della zona che sarebbe stato derubato proprio da lui alcuni giorni fa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un imprenditore di Legnano (nella Città Metropolitana di Milano) ha fatto arrestare un uomo sospettato di aver rubato all'interno delle sue due attività commerciali e di aver commesso una serie di furti in diversi negozi della città. L'autore dei colpi era stato inquadrato dalle telecamere di sorveglianza e l'imprenditore sostiene di averlo riconosciuto in sella a una bicicletta a San Vittore Olona. Dopo aver chiamato i carabinieri, lo ha inseguito con la sua auto fino a che i militari lo hanno fermato e identificato.

Il presunto autore dei furti a Legnano

La scorsa settimana alcune attività commerciali di Legnano sono state bersagliate da un ladro. Secondo quanto emerso finora, l'autore sarebbe sempre lo stesso ed è stato inquadrato dalle telecamere di un negozio. Il proprietario di uno di questi afferma di averlo riconosciuto a San Vittore Olona.

L'imprenditore la scorsa notte stava girando con l'auto quando, come racconta Il Giorno, si è imbattuto in quell'uomo che stava pedalando verso Castellanza. "L'ho riconosciuto quasi subito perché aveva una sciarpa in viso e sembrava proprio la persona ritratta nei filmati", ha detto.

Il ciclista aveva nello zaino attrezzi da scasso

Così, lo avrebbe affiancato con una scusa, ma quell'uomo ha iniziato a scappare. Dopo aver avvertito i carabinieri chiamando il 112, l'imprenditore si è messo all'inseguimento del ciclista che nel frattempo cercava di infilarsi in qualche via laterale per seminarlo.

Poco dopo, però, il fuggitivo è stato raggiunto da due pattuglie dei carabinieri. I militari lo hanno fermato e identificato: è un italiano che nello zaino che portava sulle spalle aveva diversi attrezzi da scasso. "Ho fatto regolare denuncia e con me tutti gli altri esercenti", ha precisato l'imprenditore che dopo questo episodio spera che il presunto ladro "abbia finito di far danni alle varie attività di zona".