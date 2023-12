Davide Lacerenza derubato dell’orologio da 130mila euro: blocca il ladro e lo fa arrestare Un uomo di 49 anni è stato arrestato dopo aver cercato di rubare un Patek Philippe da 130mila euro all’ex compagno di Stefania Nobile, titolare della Gintoneria a Milano, durante una serata nel locale.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Davide Lacerenza (Instagram)

Lo "sciabolatore" non perdona. È riuscito a sventare il furto del Patek Philippe da 130mila euro che portava al polso Davide Lacerenza, il titolare della Gintoneria a Milano che ieri sera è stato avvicinato da un cliente del locale. La scusa, quella di una semplice richiesta di informazioni, alla quale è seguito lo strappo dell'orologio e la conseguente fuga.

Fuga in realtà terminata dopo pochissimi passi: l'uomo, 49 anni, è stato bloccato dallo stesso Lacerenza e fatto immediatamente arrestare dalla polizia. Il tutto è accaduto ieri sera 7 dicembre, poco dopo le 21, davanti al bar di via Napo Torriani (Centrale).

Chi è Davide Lacerenza

Davide Lacerenza, titolare della Gintoneria e "sciabolatore di champagne" da più di 200mila follower su Instagram, è celebre per essere stato il compagno e socio d'affari dell'ex televenditrice Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi. "Per me Stefania e Wanna sono come una famiglia", spiegò. "Quando ho perso mia mamma, Stefania e Wanna mi sono state di aiuto nel portar avanti il locale. Stefania si occupa della parte burocratica anche perché con la vita che faccio non riuscirei a fare tutto. Durante il lockdown cucinava sempre Wanna e mi preparava delle ottime polpette.

Ospite fisso de La Zanzara di Giuseppe Cruciani e David Parenzo (il tormentone "Nitrisci, Cavallo!" arriva da lui), ha un lungo passato nella ristorazione (da qui l'attività di "sciabolatore" dei costosissimi champagne ordinati dai clienti) e una vita fatta di lusso ed eccessi, raccontata nel libro autobiografico edito da Sperling & Kupfer Vergine, Single e Milionario.