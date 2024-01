La moglie sta partorendo, i tifosi lo avvertono dagli spalti e lui lascia la partita di basket Il cestista del Basket Lonate (Serie D) Andrea Lattuada abbandona la partita dopo aver segnato contro il Gorla Maggiore. “All’inizio eravamo confusi, poi abbiamo capito: stava diventando papà”, scrivono i tifosi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Andrea Lattuada

Si ferma in mezzo al campo da basket dopo aver segnato, nel bel mezzo della partita contro il Gorla Maggiore. "Andrea! È ora", gli stanno urlando in coro amici e parenti dagli spalti. E il campione Andrea Lattuada, cestista 32enne che milita nel Basket Lonate in serie D, abbandona la palla a terra e si precipita dalla moglie che sta partorendo in ospedale.

È la storia portata alla luce dai tifosi presenti in quel momento all'interno del palazzetto, che hanno riportato la vicenda in un post su Facebook. "Siamo nel secondo quarto di Gorla Maggiore – Basket Lonate. La partita è punto a punto quando Andrea Lattuada, il play ospite, chiede il cambio correndo in panchina", si legge sul gruppo per gli appassionati di basket L'Umiltà di chiamarsi Minors.

"Prende la borsa. Sugli spalti nessuno capisce cosa stia succedendo. Nessun infortunio, peraltro Andrea aveva appena segnato. Ma era stata sua mamma a chiamarlo dalla tribuna: Il momento è arrivato, gli diceva", prosegue il racconto. "Andrea scappa dalla palestra alla velocità della luce, applaudito da tutti i compagni di squadra".

Qualche ora dopo, nasce Lavinia. La piccola sta bene, così come mamma Carola. "Adesso è tutto molto più chiaro: Andrea stava diventando papà. Mandiamo a tutta la famiglia un abbraccio immenso". La conclusione è della società sportiva Basket Lonate Pozzolo, che aggiunge: "Abbiamo pure vinto la partita…come poteva andare meglio di così?".