Chi erano Giada e Alessio, i bimbi uccisi dal padre a cui Mr Rain ha dedicato la sua canzone a Sanremo Il rapper Mr Rain ha dedicato il suo brano in gara a Sanremo “Due altalene” a Giada e Alessio, i piccoli di 13 e 7 anni uccisi dal padre Andrea Rossin nel marzo del 2022. “Cosa ti dà la forza per tornare a vivere? L’amore che una persona ti ha dato quando era in vita”, ha scritto sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una dedica speciale. Quella che Mr Rain, il "rapper buono" di Desenzano del Garda, ha riservato a Giada e Alessio, i piccoli di 13 anni e 7 anni a cui il padre ha tolto la vita nel marzo del 2022 a Mesenzana (Varese): per loro è nata Due Altalene, brano in gara all'ultimo Festival di Sanremo dopo il successo di Supereroi nel 2023.

La dedica di Mr Rain a Sanremo 2024

"Ti senti sospeso a mezz’aria e il mondo ti crolla sotto i piedi: è così che ti senti. All’inizio è troppo irreale per crollare, ma allo stesso tempo troppo doloroso per restare in piedi", le parole del cantante su Twitter, al termine dell'esibizione sanremese. "Ti senti sospeso a mezz’aria e il mondo pare fermarsi. Cosa ti dà la forza per ritornare a vivere? Beh, l’amore che quella persona ti ha dato quando era in vita, è quello che ti spinge" Dopo aver sentito queste parole è nata Due Altalene. A voi, Giada e Alessio…".

"Grazie", è la replica della mamma Luana, che ha ringraziato l'artista con un post. Un cuore e la foto dei figli, le due altalene della canzone di Mr Rain.

Giada e Alessio, i due bambini uccisi dal padre Andrea Rossin

I due sono stati uccisi nel sonno due anni fa, con un coltello da cucina. Lo stesso con il quale si sarebbe poi ucciso Andrea Rossin, il padre 44enne e che lavorava saltuariamente come operaio tra l'Italia e la Svizzera. A trovare i corpi era stata la madre Luana, che un paio di settimane prima aveva deciso di separarsi dal marito e di tornare a casa della madre. "Avevo paura dei suoi comportamenti, ultimamente era diventato ossessivo nei miei confronti", le sue parole al tempo.

"Andrea temeva che dopo la separazione non gli facessero più vedere i figli, ma era un pensiero assolutamente fuori dalla realtà", aveva dichiarato la donna. "Aveva insistito ad averli con sé per cena, mi sono fidata".