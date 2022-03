La mamma dei bimbi uccisi dal padre a Mesenzana: “Ha insistito per averli per cena, mi sono fidata” Andrea Rossin soffriva di disturbi psichiatrici. Per questo ora la madre non si dà pace: “È colpa mia. Sarà sempre e soltanto colpa mia”.

A cura di Giorgia Venturini

Si trova ancora in ospedale Luana, la madre di Giada, 13 anni, e Alessio, 7 anni, uccisi dal padre a coltellate prima che decidesse poi di rivolgere il coltello contro di sé e uccidersi. A trovare i tre corpi giovedì mattina alle 7.45 è stata proprio Luana, 35 anni: all'arrivo dei soccorsi ha avuto un malore ed è stata ricoverata in ospedale. Ad attenderla ora fuori ci sono amici e parenti, pronti a darle il loro sostegno. In questi giorni ai carabinieri ha detto che l'ex marito, Andrea Rossin, soffriva di disturbi psichiatrici. Per questo ora la madre non si dà pace: "È colpa mia. Sarà sempre e soltanto colpa mia. Ma lui insisteva, era loro padre, mi sono fidata".

Andrea Rossin non accettava la fine della separazione

L'uomo lavorava come operaio ed era malato di depressione, tanto che era già in cura da uno psichiatra. Mercoledì scorso la donna si era lasciata convincere a portare i bambini da lui con il programma poi di venirli a riprendere il giorno dopo la mattina presto e portarli a scuola. Dal giorno della separazione infatti i bambini vivevano con la madre dalla nonna materna ma a casa del padre avevano il loro cagnolino e la maggior parte dei giocattoli. Ma giovedì mattina quando Luana ha aperto la porta nessuno ha risposto. Dalle informazioni riferite a Fanpage.it, Luana da alcuni giorni era tormentata dall'ex marito ma non era mai arrivata a preoccuparsi al tal punto di denunciarlo. L'uomo non si dava infatti pace per questa separazione e voleva a tutti i costi tornare con la moglie. "Voleva punirmi", avrebbe detto Luana ai carabinieri. "L’unica verità – dice una giovane cugina di Luana, che aspetta insieme allo zio fuori dall’ospedale di Cittiglio – è che ora Giada e Alessio non ci sono più. Questa è la sola certezza, noi non possiamo dire nient’altro". Ora si attendono gli esiti dell'autopsia prevista per martedì prossimo. Solo dopo si potrà procedere con i funerali.