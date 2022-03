La mamma dei bimbi uccisi dal padre a Mesenzana: “Voleva punirmi” La donna è ricoverata in ospedale perché all’arrivo sei soccorsi ha avuto un mancamento dallo choc.

A cura di Giorgia Venturini

l giorno dopo l'omicidio suicidio di Mesenzana, in provincia di Varese, i carabinieri stanno cercando di ricostruire gli ultimi particolari della tragedia. Quello che si sa per certo è che il 44enne Andrea Rossin la mattinata di ieri giovedì 24 marzo ha ucciso i suoi due figli di sette e tredici anni prima di togliersi la vita. L'uomo soffriva di disturbi psichiatrici. A trovare i tre corpi è stata la madre dei piccoli, nonché ex moglie dell'omicida: la donna è ricoverata in ospedale perché all'arrivo sei soccorsi ha avuto un mancamento dallo choc. La donna in un breve colloquio con i carabinieri avrebbe detto che l'uomo l'avrebbe fatto per punirla. La coppia si stava separando e il 44enne non si dava pace. L'uomo soffriva di disturbi psichiatrici.

Il racconto di amici e parenti

Altre cosa di cui si sono accertati i militari è che non risultavano denunce a suo carico. La separazione risaliva a pochi giorni fa e la donna non ha sposto denuncia per stalking e maltrattamenti. "Sapevamo che c’erano dei problemi e si stavano separando, ma non avremmo mai immaginato nulla del genere", spiegano a Fanpage.it alcuni parenti. "L’unica verità – dice una giovane cugina di Luana, che aspetta insieme allo zio fuori dall’ospedale di Cittiglio – è che ora Giada e Alessio non ci sono più. Questa è la sola certezza, noi non possiamo dire nient’altro". Anche se, aggiunge il padre della ragazza: "Luana è stata sfortunata, forse anche perché non è riuscita a seguire i consigli di chi le voleva bene". A breve verrà disposta autopsia sui corpi dei piccoli e dopo tutti gli esami del caso di potrà procedere con i funerali.