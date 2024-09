video suggerito

La mattina aiuta gli studenti ad attraversare la strada, la sera spaccia cocaina: arrestato 65enne Nella tarda serata di giovedì 26 settembre, a Brescia, è stato arrestato un nonno vigile di 65 anni per spaccio di stupefacenti. In attesa del processo il giudice ha disposto l'obbligo di firma.

Nella tarda serata di giovedì 26 settembre, a Brescia, un 65enne residente in città è stato arrestato dalla Polizia Locale per spaccio di stupefacenti. Si tratta di un pensionato che aiutava la comunità svolgendo attività di volontariato nel ruolo di nonno vigile. Era noto alle forze dell'ordine per essere stato arrestato nel 2022 per possesso illegale di armi e droga. L'indagato è stato fermato in flagranza di reato poco prima di una consegna ed è stato trasferito in caserma in attesa del processo per direttissima.

Sembrava essersi redento il 65enne che è stato arrestato a Brescia il 26 settembre. Aveva anche deciso di dedicarsi al volontariato nel ruolo di nonno vigile, per garantire sicurezza nei luoghi adiacenti alle scuole frequentate dai bambini dove gestiva, tutte le mattine, il traffico cittadino.

Le indagini della Polizia Locale del comando di via Donegani sono state avviate a seguito delle segnalazioni ricevute. Durante una perquisizione avvenuta nei pressi di un bar nel quartiere Borgo Trento, l'uomo è risultato essere in possesso di 15 grammi di cocaina ancora da suddividere, materiale per il confezionamento delle dosi e diverse centinaia di euro in contanti.

Fermato in flagranza di reato, stava per concludere uno scambio con un cliente sventato dalle forze dell'ordine. Il pluripregiudicato è stato trasferito in caserma dove ha trascorso la notte in attesa del processo per direttissima. Il giudice ha disposto nei suoi confronti l'obbligo di firma in Questura in attesa del processo.