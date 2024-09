video suggerito

Cercano una donna scomparsa e trovano una coltivazione di marijuana: un arresto Il 15 settembre scorso è sparita una donna da Marone (Brescia). I parenti non avevano più sue notizie. I carabinieri hanno immediatamente attivato le operazioni di ricerca: l’hanno trovata nella casa di un uomo di 51 anni. Nell’alloggio hanno trovato anche marijuana e materiale per lo spaccio. Il 51enne è stato arrestato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Il 15 settembre scorso è sparita una donna da Marone, un comune che si trova nella provincia di Brescia. I familiari non avevano più sue notizie da quel giorno: il suo telefono infatti risultava staccato. Sono stati quindi allertati i carabinieri. I militari della stazione locale, insieme ai colleghi della Sezione Operativa di Chiari, hanno immediatamente attivato le operazioni di ricerca.

In un primo momento si è pensato che potesse esserle accaduto qualcosa di brutto. I militari però, dopo giorni di indagini, sono riusciti ad arrivare a un'abitazione: la casa di un uomo di 51 anni residente a Sovere. Nella giornata di sabato 21 settembre sono entrati in quell'appartamento hanno trovato la scomparsa: era in buoni condizioni di salute.

Gli investigatori hanno perquisito l'alloggio e trovato una tenda per coltivazione idroponica con all'interno alcune piante di cannabis e oltre duecento grammi di marijuana. Oltre a questo, c'era anche tutto il necessario per confezionare le dosi di stupefacente.

L'uomo, un 51enne, è stato quindi arrestato. Ieri, lunedì 23 settembre, il fermo è stato convalidato dal tribunale di Bergamo. È stato quindi rinviato a giudizio con rito direttissimo. La donna invece è rientrata nella sua abitazione.