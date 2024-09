video suggerito

L’azienda agricola coltivava marijuana, sequestrate 250 piante e un chilo di cannabis essiccata: un arresto Nella mattinata di martedì 24 settembre, a Canonica d’Adda, in provincia di Bergamo, sono state sequestrate 250 piante di marijuana, 1 chilo di cannabis già essiccata e un fucile a canne mozza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nella mattinata di oggi, martedì 24 settembre, a Canonica d'Adda, un piccolo comune con poco più di quattromila abitanti della provincia di Bergamo, è stata scoperta una piantagione di marijuana all'interno di un'azienda agricola.

L'operazione è scattata alle prime ore dell'alba. Il sequestro è stato eseguito dai carabinieri della Sezione del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Treviglio coadiuvata da un’unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Orio al Serio. In totale sono state sequestrate 250 piante di cannabis in coltura con annesso impianto di riscaldamento e un chilo di sostanza stupefacente già essiccata pronta per essere rivenduta nella provincia bergamasca.

La coltivazione si trovava tanto nel campo agricolo quanto in serre appositamente predisposte nella medesima azienda. Durante la perquisizione i militari hanno recuperato un fucile a canne mozze detenuto illegalmente, con matricola abrasa e quattordici cartucce calibro 12.

Il proprietario dell'azienda è un 44enne del posto che ha ammesso di essere il proprietario degli stupefacenti e delle armi. Per lui sono quindi scattate le manette. Adesso resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli organi di polizia giudiziaria continueranno però a indagare per identificare probabili complici implicati nelle attività di coltivazione e in quelle di possibile smercio dello stupefacente. Nei prossimi giorni potrebbero quindi esserci novità.