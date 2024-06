video suggerito

La M4 sarà tutta pronta entro settembre 2024, ma i cantieri resteranno per la città almeno fino a marzo 2025 I cantieri di riqualificazione urbana superficiale continueranno ad esistere anche dopo l’apertura completa dell’M4. I ritardi si sono accumulati dai tempi dell’Expo 2015. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

(immagine presa da Google Maps)

A Milano, la M4 o linea metropolitana blu sarà pronta prima che i cantieri di riqualificazione urbana siano rimossi. Almeno è quello che emerge dall'organizzazione cronologica dell'amministrazione comunale. L'intera apertura della linea (cioè da Linate a San Cristoforo) è prevista per fine settembre, mentre i cantieri per le opere di riqualificazione superficiali termineranno a fine 2024 o, addirittura, a marzo del 2025.

I progetti di riqualificazione urbana superficiale legati alla linea metropolitana blu saranno finiti in tre fasi diverse. Da Coni Zugna a San Cristoforo (capolinea) le opere saranno pronte insieme alla prima corsa completa del metrò e, quindi, a fine settembre. Tra San Vittore a Sforza, zona centrale, la chiusura dei cantieri in superficie sarà più rallentata: gli ingressi alla metropolitana saranno sistemati, mentre la riqualificazione delle zone limitrofe avrà bisogno di qualche mese in più.

Gli ultimi cantieri di superficie che chiuderanno saranno quelli delle fermate di Sant'Ambrogio e De Amicis, a causa del ritrovamento del muro romano sepolto a fine Ottocento. La chiusura è prevista per marzo 2025. Stessa data per Ticinese, mentre i tempi saranno più brevi per la stazione di Vetra: qui, le sistemazioni superficiali chiuderanno a dicembre di quest'anno.

Questi ritardi si sono accumulati ancora ai tempi dell'Expo 2015. Il sindaco Giuliano Pisapia scelse di posticipare i lavori della M4 per non interferire con l'esposizione. In più, il ritardo è aumentato a causa della storicità della zona e alla supervisione della sovrintendenza. In ogni caso, iniziano nuovi lavori a Milano, come quelli per il collegamento agevolato pedonale M4-M3 (Missori) che inizieranno tra luglio e agosto.