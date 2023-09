La Lombardia è la prima regione per contagi di Dengue in Italia: 21 nuovi casi in una settimana Le segnalazioni di pazienti che hanno contratto il virus della febbre Dengue sono in continua crescita. In Lombardia, nella settimana dal 12 al 18 settembre sono stati segnalati 21 nuovi casi: è la regione italiana con l’incidenza più alta.

A cura di Fabio Pellaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Febbre Dengue ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non si arresta la crescita dei contagi da febbre Dengue in Lombardia. Il bollettino settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità rivela che nell'ultima settimana sono stati segnalati 21 nuovi casi in regione. La Lombardia si conferma il territorio più colpito in tutto il Paese con l'incidenza di casi maggiore.

La Lombardia è la prima regione per casi di Dengue

L'ultimo monitoraggio pubblicato segnala che dall'inizio dell'anno sono stati individuati in Lombardia 71 casi di contagio da Dengue. Nella settimana dal 12 al 18 settembre i pazienti sono aumentati di 21 unità. Un sensibile balzo in avanti dopo che nella settimana precedente erano già state registrate 15 nuove segnalazioni.

In Italia il numero di contagiati dall'1 gennaio sale a 208, contro i 146 di una settimana fa. Di questi, 181 sono relativi a pazienti che sono stati punti all'estero da una zanzara tigre infetta e 27 contagiati nel nostro Paese, i cosiddetti casi autoctoni. Il numero più alto di contagi si registra tra i 30 e i 39 anni, dove l'incidenza sfiora i 13 casi ogni milione di abitanti.

La mappa dei contagi in Italia aggiornata al 18 settembre (fonte Istituto Superiore di Sanità)

Come difendersi dal virus della Dengue

Per ostacolare l'aumento dei casi occorre proseguire il controllo delle zanzare tigre, i vettori con cui si diffonde il virus della Dengue, come confermato in un'intervista a Fanpage.it da Fausto Baldanti, direttore di Microbiologia e Virologia del Policlinico San Matteo di Pavia.

Le attività di prevenzione sono a carico degli enti pubblici, ma anche i privati possono seguire alcuni accorgimenti utili. "Chi ha un giardino o un balcone, piccolo o grande che sia, faccia attenzione alle situazioni in cui le zanzare si diffondono, come i ristagni d'acqua nei vasi delle piante – ha ricordato il professore -. E abbia cura di fare una disinfestazione: così non solo vivrà meglio il suo giardino, ma eviterà alla comunità in cui vive un potenziale rischio".