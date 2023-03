La lite per una ragazza finisce con una coltellata al rivale: indagato un 16enne Un ragazzo di 16 anni ha accoltellato un 19enne a Milano: i due avrebbero iniziato a litigare per una ragazza. La discussione è poi degenerata.

A cura di Ilaria Quattrone

Un litigio per una ragazza: è questo quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 marzo, a Milano. Un ragazzino di appena sedici anni ha aggredito e accoltellato un giovane di 19 anni. Quest'ultimo, fortunatamente, non è in pericolo di vita. Il presunto responsabile è invece nei guai: è, infatti, indagato a piede libero. L'accusa è di lesioni personali.

I due giovani avrebbero litigato per una ragazza

Poche informazioni che però delineano un quadro sconcertante: intorno alle 15.30 i due ragazzi, che si trovavano in via Montanari – è il quartiere Bovisa – hanno iniziato a discutere. Alla base del litigio, una ragazza. A un certo punto, la situazione è degenerata: il sedicenne avrebbe estratto un coltello di quindici centimetri e avrebbe iniziato a colpire il rivale. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti del commissariato di Comasina.

Il 19enne è stato ricoverato, ma non è in pericolo di vita

Gli investigatori, insieme ai medici e ai paramedici del 118, hanno soccorso il 19enne. La vittima è stata trasferita all'ospedale Niguarda in codice giallo. Fortunatamente le ferite non erano molto gravi e infatti non è in pericolo di vita. Nel frattempo gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso e si sono messi sulle tracce del sedicenne.

Leggi anche Ragazzo 16enne accoltella un coetaneo per una sigaretta elettronica: fermato per tentato omicidio

Vicino al luogo dell'aggressione, hanno trovato il presunto responsabile. Lo hanno così portato negli uffici del commissariato per l'identificazione. Agli agenti ha raccontato tutto: ha detto di aver colpito con più fendenti il giovane proprio durante una discussione per una ragazza. Lo hanno così indagato per lesioni personali.