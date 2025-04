video suggerito

La lite con i vicini per alcuni lavori e poi i colpi di fucile: cosa sappiamo sulla sparatoria a Delebio Ci sarebbe un litigio per questioni di vicinato alla base della sparatoria avvenuta oggi a Delebio (Sondrio) e nella quale ha perso la vita un 90enne. Alla centro del diverbio alcuni lavori di ristrutturazione. L'anziano avrebbe sparato due colpi di fucile contro i vicini di casa prima di togliersi la vita con una pistola.

Immagine di repertorio

Tutto sarebbe partito da una banale lite per questioni di vicinato, sorta tra un 90enne e due vicini di casa di 50 e 53anni a causa di alcuni lavori di ristrutturazione che i due uomini avevano avviato nella casa vicino a quella del pensionato, in via Monticelli, a Delebio, in provincia di Sondrio. Il diverbio, però, è degenerato in una sparatoria: l'anziano ha imbracciato il fucile e ha ferito i due vicini di casa, per poi togliersi la vita.

Dopo aver sparato alcuni colpi di fucile contro i due uomini, che fortunatamente sono rimasti soltanto feriti, il 90enne, per motivi ancora da chiarire (forse avendo visto uno dei vicini di casa a terra e temendo di averlo ucciso) è rientrato nel suo appartamento e ha deciso di uccidersi con un colpo di pistola.

Sul posto sono immediatamente accorsi gli operatori del 118, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I medici e paramedici, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 90enne, mentre hanno trasferito i due vicini di casa all'ospedale di Gravedona. Nessuno dei due avrebbe riportato ferite gravi.

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Chiavenna, che ora stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Per il momento il movente resta quello della lite per questioni di vicinato, degenerata in tragedia.