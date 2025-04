video suggerito

Sparatoria a Delebio, ferisce i vicini di casa con un fucile e poi si toglie la vita Nel pomeriggio di oggi a Delebio (Sondrio) un 90enne ha sparato con un fucile ferendo i suoi vicini di casa e poi si è tolto la vita. I carabinieri sono arrivati sul posto e stanno effettuando i primi rilievi per ricostruire l'accaduto.

Un anziano di 90 anni è stato ucciso oggi in una sparatoria avvenuta a Delebio, in provincia di Sondrio. Insieme a lui sarebbero rimasti coinvolti anche altri due uomini, uno di 53 anni e un 50enne. Entrambi avrebbero riportato solo alcune ferite di lieve entità. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Da una prima ricostruzione sembra che il 90enne abbia sparato ai vicini di casa con un fucile e poi si sia tolto la vita con una pistola.

La sparatoria è avvenuta attorno alle 14:45 di oggi, martedì 22 aprile, in vicolo Monticelli. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti, ma da quanto ricostruito finora è emerso che i colpi sarebbero stati esplosi dal 90enne, che poi si sarebbe tolto la vita. Poco dopo la sparatoria, sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118 sono arrivati con due ambulanze e un'auto medica, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare e i paramedici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Gli altri due uomini, invece, un 50enne e un 53enne, sono stati portati all'ospedale di Gravedona con alcune ferite, uno in codice giallo e uno in codice verde.

Sul posto della sparatoria sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Chiavenna che stanno effettuando i primi rilievi per ricostruire che cosa sia accaduto e accertare le responsabilità delle persone coinvolte.