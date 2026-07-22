La famiglia di Pamela Genini sul presunto conto da 700mila euro: “Basta supposizioni sulla sua vita”

La famiglia Genini dopo indiscrezioni da parte di alcune testate giornalistiche ha deciso di comunicare con la stampa solo tramite il proprio avvocato e l’associazione Scarpetta Rossa. Quest’ultima ha spiegato a Fanpage.it i timori della famiglia Genini riguardo quanto trapelato sul piano ecominico.

Pamela Genini e a destra la madre Una Smirnova

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La famiglia di Pamela Genini da ora in poi comunicherà con la stampa solo e esclusivamente tramite il proprio avvocato, Nicodemo Gentile. Una scelta questa che arriva "a seguito di alcune ricostruzioni diffuse negli ultimi giorni da alcuni organi d'informazione", come spiegato in una nota diffusa da Scarpetta Rossa, associazione di promozione sociale contro la violenza sulle donne, con la quale i Genini hanno "instaurato un rapporto fiduciario, affinché ne curi i rapporti con i media nel pieno rispetto della memoria di Pamela".

A proposito di certe "ricostruzioni" mediatiche – spiega Scarpetta Rossa – "gli investigatori hanno già vagliato ogni possibile pista alternativa, senza riscontrare alcun elemento a sostegno delle ipotesi oggi riproposte. La diffusione di supposizioni sulla vita privata della vittima, sul suo patrimonio o su presunti collegamenti con il suo assassino non contribuisce in alcun modo all'accertamento della verità e rischia unicamente di alimentare un processo di vittimizzazione secondaria, arrecando ulteriore sofferenza ai suoi familiari e ledendo la memoria di Pamela".

A destare maggiore preoccupazione nella famiglia Genini – stando a quanto riferito a Fanpage.it da Gualtiero Nicolini, responsabile progetti e sviluppo a livello nazionale di Scarpetta Rossa – sarebbero state proprio le indiscrezioni relative al presunto patrimonio di Pamela, circa 700mila euro (non accertati) conservati in una cassetta di sicurezza. "La rivelazione dell'aspetto economico è quello che attualmente tiene più in allerta la famiglia Genini, intimorita dal fatto di poter attirare su di sé l'attenzione di qualche male intenzionato", ha spiegato Nicolini a Fanpage.it.

La famiglia Genini, come spiegato ancora a Fanpage.it, sta attraversando un momento particolarmente delicato in cui ogni parola e affermazione fuori posto acquisiscono un peso ulteriore rispetto alla norma. I Genini invitano quindi "gli operatori dell'informazione a rivolgere ogni eventuale richiesta esclusivamente ai soggetti sopra indicati, ciascuno per le proprie competenze, e chiede che venga rispettata la volontà della madre di Pamela, Una Smirnova, di non rilasciare dichiarazioni, evitando ulteriori contatti, richieste o sollecitazioni nei suoi confronti", ha concluso Scarpetta Rossa nella nota diffusa.