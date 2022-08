La donna trovata morta nel parcheggio di un supermercato era lì da 10 giorni Il cadavere nella macchina parcheggiata al supermercato Le Vele di Desenzano Del Garda è stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione: si trovava lì da almeno dieci giorni. Ad accorgersene i passanti infastiditi dal cattivo odore.

Foto di repertorio

L'hanno trovata raggomitolata nel baule di un'automobile parcheggiata nel supermercato Le Vele di Desenzano Del Garda (Brescia), in avanzato stato di decomposizione. Per il gran caldo sotto le lamiere incandescenti, lasciate sotto il sole battente di agosto, ma anche perché il corpo si trovava lì da almeno dieci giorni. Dieci giorni in cui nessuno si è accorto della sua presenza, se non per il fortissimo odore che dopo un po' fuoriusciva dalla vettura, un piccolo Suv.

Il cadavere nel baule della macchina

Infastiditi e preoccupati, i passanti del supermercato hanno chiamato la polizia – che ha forzato il baule, e fatto così la macabra scoperta: il cadavere di una donna, una 50enne residente in provincia di Biella, sulla quale pendeva una denuncia di scomparsa ad opera dei parenti. Amici e familiari erano preoccupati per un eventuale gesto estremo: pare infatti che già in passato avesse manifestato intenti suicidi.

Un'overdose di farmaci?

Dalle primissime ricostruzioni, infatti, pare che la donna sia deceduta a causa di un'overdose di farmaci. Una scelta disperata, insomma. È curiosa però la posizione del cadavere dentro l'abitacolo: si sarebbe dunque messa da sola nel baule, così rannicchiata e con tutti quei farmaci in corpo, e avrebbe chiuso la portiera da dentro?