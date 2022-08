Miasmi da un’auto parcheggiata nel supermercato: nel baule c’è un cadavere Il corpo della donna, una 50enne residente nel Biellese, si trovava in avanzato stato di decomposizione. A causare il decesso, una probabile overdose di farmaci.

Foto di repertorio

Sono stati richiamati dal cattivo odore che fuoriusciva da quella macchina parcheggiata. È così che le forze dell'ordine hanno trovato un cadavere dentro il parcheggio di un supermercato a Desenzano Del Garda, in provincia di Brescia. Dentro un piccolo Suv, il corpo di una donna in avanzato stato di decomposizione, raggomitolato nel baule.

Richiamati dai passanti, che da tempo lamentavano di quei forti miasmi, i carabinieri hanno forzato le serrature dell'automobile e fatto così la macabra scoperta. La donna dentro il baule, secondo le prime ricostruzioni, era morta da almeno una decina di giorni.

L'ipotesi più probabile, quella del suicidio: il cadavere apparteneva infatti a una persona scomparsa, una 50enne straniera residente nel Biellese su cui già pendeva una denuncia di scomparsa. Amici e familiari erano preoccupati per un eventuale gesto estremo, dal momento che già in passato aveva manifestato intenti suicidi.

Leggi anche Trovato il cadavere di un ragazzo di 25 anni a Cassina de' Pecchi

Dalle prime ricostruzioni, infatti, pare che la causa del decesso sia da far risalire a una overdose di farmaci. In quel parcheggio, probabilmente in piena notte. E poi, solo dieci giorni dopo, il ritrovamento.