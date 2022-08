Parcheggia l’auto e finisce in bilico su un muretto: tragedia sfiorata fuori da un supermercato A Carate Brianza, un’auto è finita in bilico su un muretto mentre il conducente tentava di parcheggiarla fuori da un supermercato.

A cura di Ilaria Quattrone

Tragedia sfiorata in provincia di Monza: nella giornata di ieri, lunedì 1 agosto, un'auto è rimasta bloccata in bilico su un muretto. L'episodio si è verificato a Carate Brianza, comune tra Monza e Como. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dato una mano nelle operazioni di soccorso.

Il conducente è rimasto illeso

L'incidente è avvenuto davanti al supermercato Iperal. Durante le manovre di parcheggio, il conducente è rimasto bloccato con l'auto ed è rimasto in bilico su un muretto di delimitazione del parcheggio. Probabilmente si è trattato di una distrazione o una perdita di controllo dell'auto.

I vigili del fuoco del distaccamento di Carate Brianza sono intervenuti e hanno provveduto a rimuovere l'auto. Ovviamente il veicolo ha riportato diversi danni, ma fortunatamente il conducente è rimasto illeso e nessun altro è stato coinvolto. Non si è resa necessaria alcuna ospedalizzazione.

A Napoli auto resta in bilico su un dirupo

Un episodio simile si era verificato lo scorso 10 giugno: a Napoli, nel pomeriggio intorno alle 18, un'auto ha sfondato una recinzione ed è rimasta in bilico su un dirupo che affaccia sulla Baia delle Rocce Verdi. Alla guida dell'auto c'era una donna di settant'anni che è rimasta intrappolata nell'abitacolo e che probabilmente aveva perso il controllo del veicolo.

I vigili del fuoco sono riusciti a estrarre la donna e affidarla agli operatori sanitari del 118 che l'hanno trasferita in Pronto soccorso all'ospedale San Paolo. Ha riportato diverse fratture e traumi.