La desolante immagine del lago di Garda colpito dalla siccità Anche il lago di Garda fa i conti con la siccità che sta colpendo il Paese: nonostante abbia una buona disponibilità di acqua, ha un livello sotto la media.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di Caleffi Emanuele

Fiumi e laghi in secca, campi bruciati e intere zone desolate: sono queste le immagini che, da ormai diverse settimane, girano sui social. Fotografie brutali che mostrano le conseguenze della siccità che sta interessando la Lombardia e l'Italia intera. Alcuni giorni fa, avevano lasciato un enorme stupore le immagini che mostravano come una distesa di terra avesse sostituito il lago di Livigno.

Lago Maggiore e lago di Como ai minimi storici

L'assenza di neve e le temperature oltre la media stagionale, avevano determinato la carenza di acqua. Non sono da meno tutti gli altri corsi d'acqua che scorrono in Lombardia: il lago Maggiore e quello di Como, per esempio, sono tra quelli che hanno toccato i minimi storici.

Anche il Lago di Garda è in sofferenza

Il lago di Como, ancora, nel periodo che va tra il 7 e il 14 luglio è sceso di cinque centimetri. Anche il lago di Garda non è stato risparmiato dalla siccità: nonostante le sue condizioni siano tra le "migliori" – è infatti l'unico bacino con una buona disponibilità di acqua – ha un livello sotto la media.

Le immagini drammatiche scattate a Sirmione

A dimostrazione di questo le immagini scattate a Sirmione dal fotografo Emanuele Caleffi. Un boccone amaro da digerire, ma che purtroppo confermano la tragicità degli ultimi mesi. Per questo motivo, a inizio luglio, il Consiglio dei ministri – considerate proprio le condizioni in cui versano molti territorio – ha deliberato lo stato di emergenza per siccità per Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia Veneto, Piemonte e ovviamente Lombardia. Per quest'ultima sono stati stanziati nove milioni.