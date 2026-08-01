La denuncia di un milanese: “Il rumore degli aerei in partenza da Linate è insopportabile, sembra di averli in casa”

Un residente nel quartiere di Crescenzago, a est di Milano, denuncia a Fanpage.it un disagio segnato da forti rumori prodotti dagli aerei in partenza dall’aeroporto di Linate, che dista dal quartiere appena 6km. “Voli continui dalle 5.45 alle 23, non se ne può più”.

foto di repertorio (iStock)

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"Nei quartieri milanesi di Cimiano, Crescenzago, Adriano e Precotto c’è un grave problema di rumori dovuto alle rotte degli aerei in partenza da Linate. Qui si vive nel rumore e nella paura che prima o poi uno di questi aerei avrà un problema al decollo", a dirlo a Fanpage.it è Angelo (nome di fantasia) residente nel quartiere Crescenzago, a est di Milano, che ha deciso di scrivere alla nostra redazione – dopo numerose segnalazioni a Sea, la società servizi aeroportuali – per denunciare una situazione di disagio che riguarda molti cittadini che vivono nei quartieri coinvolti.

Crescenzago in particolare si trova a circa 6 km dalla pista 36 dell'aeroporto di Linate, distanza da cui gli aerei mediamente sono a una quota di 1500 piedi (circa 500 metri).

"Non si può andare avanti così. Sembra di avere gli aerei in casa. Il rumore prodotto dai mezzi che sorvolano le nostre case sta diventando insopportabile. Dalle 5.45 del mattino fino alle 23 circa della sera è un continuo passaggio di aerei, sempre più numerosi e sempre bassi, soprattutto negli ultimi anni. Tutto questo sta causando un declino nella qualità della vita dei residenti nei quartieri", ha raccontato ancora Angelo a Fanpage.it puntando il dito su una fascia oraria che copre all'incirca l'intera giornata.

Angelo – esasperato da questa situazione che va avanti ormai da almeno 10 anni – racconta di aver misurato personalmente i decibel prodotti dal passaggio degli aerei e ad ogni sorvolo, secondo il suo dato, si superano i 70 db, "violando così la legge". Per questo, come molti altri residenti nel quartiere, ha deciso di segnalare più volte il problema a Sea.

Questa, secondo quanto riferito da Angelo a Fanpage.it, avrebbe risposto che è probabile che questo fenomeno sia amplificato anche dalla modifica di alcune abitudini legate alla mobilità e al lavoro che hanno visto negli anni della pandemia diverse persone cambiare modalità preferendo lavorare da casa e di conseguenza esponendosi alla sorgente di rumore aerea in periodi della giornata dove in precedenza non erano presenti nelle loro abitazioni.

Tuttavia, nell'Aeroporto di Linate, come avrebbe spiegato Sea, sono operative delle procedure antirumore che seguono specifici corridoi volti a minimizzare l'impatto sulla popolazione esposta.

Sea avrebbe spiegato infine che le procedure di decollo antirumore che interessano parti del Comune di Milano come Crescenzago operano sulla radiale 341 (rdl341) che è una linea definita dal vor (strumento di assistenza alla navigazione aerea). La proiezione al suolo della rdl 341 passa esattamente sopra il quartiere Crescenzago oggetto delle segnalazioni.