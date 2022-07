La classifica delle più belle stazioni d’Europa: Milano Centrale è al secondo posto È stata pubblicata la classifica delle stazioni più belle d’Europa: tra le cinquanta migliori, Milano Centrale si aggiudica il secondo posto.

A cura di Giorgia Venturini

Milano Centrale è la seconda stazione più bella d'Europa: lo ha deciso il Consumer Choice Center, un gruppo di difesa dei consumatori, che ha pubblicato la classifica delle migliori stazioni d’Europa. Sotto la loro attenzione ne sono finite cinquanta: tra i parametri scelti quello dell'affollamento, dell'accessibilità e del numero di destinazione. Non poteva però di certo mancare il parere dei passeggeri: i milanesi hanno espresso pareri positivi per la loro stazione.

La classifica delle migliori stazioni d'Europa

Nel dettaglio l'indagine prevedeva, la disponibilità di servizi di ride-hailing, la concorrenza delle compagnie ferroviarie, i ristoranti e i punti di asporto in loco, negozi, il numero di destinazioni nazionali e internazionali, l’accessibilità per i disabili, l’esistenza di lounge di prima classe, il Wi-Fi e la comodità per accedere ai binari. Così la stazione Centrale del capoluogo lombardo si è aggiudicato il secondo posto: il gradino più alto del podio va alla stazione di Zurigo, in Svizzera. All'interno infatti della stazione è possibile trovare molti negozi e ristoranti. Seppur il numero di destinazioni internazionali e nazionali non sia maggiore di altre stazioni, le tante attività al suo interno le permette di aggiudicarsi la testa della classifica.

Le altre stazioni sono: pari merito al secondo posto con Milano c'è anche Francoforte (Frankfurt Main Hbf), Monaco (München Hbf), Berlino (Berlin Hbf) e Amsterdam (Amsterdam Central). Al terzo posto Lione (Gare de Lyon), al quarto posto Roma Termini e Hannover (Hannover Hbf). Infine al quinto posto Düsseldorf (Düsseldorf Hbf).

Nuove telecamere di sicurezza in stazione Centrale

In arrivo in Stazione Centrale un centinaio di telecamere a riconoscimento facciale. Lo ha deciso il Consiglio comunale di Milano dopo i fatti di aggressioni degli ultimi giorni. Palazzo Marino ha così deciso di stanziare 150mila euro per aumentare la sicurezza in stazione. Le nuove telecamere hanno trovato l'accordo sia della maggioranza che dell'opposizione.