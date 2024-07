video suggerito

La città lombarda invasa dai vermi, intere vie infestate: "Salgono sui muri ed entrano in casa" In alcune vie di Mantova c'è un'invasione di bruchi e vermi sui muri e sulle terrazze. Il Comune ha attivato i tecnici della Ats Val Padana.

A cura di Giorgia Venturini

I cittadini di Mantova hanno fatto tantissime segnalazioni perché invasi da bruchi sui muri e sulle terrazze e poi entrano in casa. Ma c'è di più: c'è chi ha anche dichiarato di avere "pustole e vesciche" sul corpo che secondo i medici potrebbero comparire dopo esser entrato in contatto con questi strani bruchi. Un estate anomala insomma per alcuni vie di Mantova, ovvero nella zona tra via Conciliazione, via Chiassi, via Montanara e Curtatone e strade adiacenti. Così come via Solferino. Qui i primi vermi sono comparsi venti giorni fa.

Come riporta Mantova Uno, alcuni residenti hanno così precisato cosa sta accadendo: "La facciata della mia abitazione, e anche dalle abitazioni a me vicine, è ormai cosparsa di piccoli bruchi (definiti da personale Tea ‘lepidotteri’) che risalgono la stessa parete, e mio malgrado, entrano in casa….". E ancora un altro cittadino: "È un problema generale che riguarda buona parte della città. Da come mi hanno spiegato, le piogge continue dei giorni scorsi hanno creato una grossa umidità e la conseguente proliferazione di questi ‘bruchi'". C'è chi anche è ottimista e spiega che insetticidi e antiparassitari funzionano.

Il Comune si è attivato per cercare di debellare il prima possibile il problema: sul campo si sono attivati i tecnici di Ats Val Padana che ha fatto alcuni sopralluoghi prelevando campioni di brughi per permettere all'Istituto Zooprofilattico di analizzarli. Da capire ora se si procederà con una disinfestazione generale delle aree coinvolte sperando di prevenire soprattutto problemi legati alla salute umana.