La Cassazione dà ragione a Corona e lui torna a minacciare i magistrati: “Ve la farò pagare” “Dottoressa Cori, dottor Lamanna: passero i prossimi anni per avere giustizia contro di voi e farvela pagare”. Torna subito a minacciare i magistrati Fabrizio Corona attraverso alcune Instagram stories dopo la ricezione della decisione della Corte di Cassazione di annullare la precedente assunta dal Tribunale di Sorveglianza che lo aveva rispedito in carcere lo scorso marzo.

(LaPresse)

Subito dopo aver appreso della decisione della Corte di Cassazione, che ha annullato il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che ha rispedito Fabrizio Corona in carcere lo scorso marzo, l'ex re dei paparazzi ha commentato su Instragram la vicenda, usando torni forti anche contro i magistrati già minacciati in passato, la dottoressa Marina Corti e il procuratore generale Antonio Lamanna.

Corona ripercorre i momenti dell'arresto e del ricovero in ospedale

In una prima stories, Corona ha scritto di non essere contento per la decisione della Cassazione. Al contrario, si è detto "incazzato nero più di prima". In un altro post ha spiegato i motivi della sua rabbia, condividendo la foto dell'abbraccio alla madre prima di essere trasferito in carcere, via ospedale a causa delle ferite che si era provocato da solo, scrivendo di non dimenticare quei momenti, quei giorni tra ospedale e carcere e "tutto quello che mi hanno fatto". Quindi, Corona ha nuovamente ripercorso in piccole tappe cronologiche quanto successo e quanto, a suo dire, era disposto a sacrificare pur di avere giustizia. In una breve lista di avvenimenti, ha riassunto "i punti di sutura per le ferite al braccio" (57), "i giorni di sciopero della fame e della sete" (23), "i giorni di ospedale psichiatrico" (12), "i giorni di carcere duro in isolamento" (20) e il "rapimento dei servizi segreti dall'ospedale psichiatrico". L'ex re dei paparazzi, quindi, ha ribadito che sarebbe stato disposto a tutto, anche a sacrificare la sua vita.

Poi minaccia i magistrati: Ve la farò pagare

Dopodiché, Corona ha scritto: "Ho dovuto fare da solo tutto questo. Sono quindici anni che non sono libero e che mi perseguitano. Ma io sono ancora qua più forte e più potente di prima". E in una stories successiva, rivolgendosi ad un interlocutore non ben definito, ha aggiunto: "Non sarà mai quello che mi imponete di essere. Con me non ce l'avete fatta e non ce la farete mai. Perché io non ho paura di voi". Infine, l'ex re dei paparazzi si è nuovamente rivolto alla dottoressa Corti e al procuratore generale Lamanna, rivolgendo loro nuove minacce: "Passerò i prossimi anni per avere giustizia contro di voi e farvela pagare. Anche se mi costerà caro". Per le prime minacce nei confronti dei due magistrati, Corona è già stato denunciato dagli interessati.