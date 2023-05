La campagna elettorale a Cinisello finisce in rissa: candidata accusa l’avversario di aggressione, lui smentisce Piovono accuse di violenze e aggressioni da parte del candidato sindaco del centrodestra a Cinisello Balsamo (Milano) contro gli avversari, in occasione delle elezioni comunali previste per il 14 e 15 maggio. Pronta la smentita.

Il candidato sindaco Giacomo Ghilardi con la candidata del centrodestra che ha denunciato la presunta aggressione; Francesco Casarolli di VerdiSinistra a Cinisello Balsamo (Milano)

Si parla spesso di battaglie elettorali. E, in alcune situazioni, il termine è più calzante che mai.

È il caso ad esempio di Cinisello Balsamo, hinterland milanese da 75mila abitanti a Nord Est del capoluogo, che questo fine settimana (domenica 14 e lunedì 15 maggio) si reca al voto per eleggere sindaco e giunta comunale: qui, si può dire, la sfida tra candidati si è fatta più accesa che mai. Tra accuse di aggressioni e violenze, referti medici e successive smentite.

La denuncia del candidato sindaco: "Un brutto episodio di violenza"

Inizia il candidato sindaco (uscente) del centrodestra Giacomo Ghilardi, che nel pomeriggio posta una foto in compagnia di una sostenitrice. "Sono andato personalmente a trovare Miriam dopo il brutto episodio di questa mattina, un atto di violenza che ha subito questa mattina da parte di Francesco Casarolli, di Alleanza Verdi Sinistra, lista a sostegno del candidato sindaco Ghezzi per Cinisello Balsamo", la denuncia del primo cittadino.

"Miriam è molto scossa e provata. Del resto, il referto, dopo 5 lastre a cui è stata sottoposta, conta 8 giorni di prognosi per infortunio, attacchi d'ansia e panico, tenendo conto che la parte del corpo colpita è lo stesso punto dove è stata operata pochi mesi fa. E ha sporto giusta denuncia", continua il post pubblicato su Facebook.

E punta il dito, sdegnato: "Ogni forma di violenza, è da condannare. Ma quella di genere, come questa, da parte di un uomo verso una donna, è ancor più grave. Questo genere di azioni sono veramente inique", la conclusione.

La smentita: "Un video testimonia la verità"

Non si fa attendere la replica da parte della coalizione che sostiene il candidato consigliere accusato dell'episodio di violenza nei confronti dell'avversaria.

"Augurando pronta guarigione alla candidata della lista civica Ghilardi, rigettiamo con forza i toni inaccettabili e denigratori del comunicato del sindaco Ghilardi. Inoltre, ci è pervenuto il video di un testimone che smentisce l'aggressione da parte del candidato di Alleanza Verdi Sinistra", il comunicato di Pd, M5s e VerdiSinistra.

"Un Sindaco non dovrebbe strumentalizzare un episodio come quello citato senza aver prima verificato i fatti, cosa che spetta alle Forze dell’ordine e alla Magistratura", prosegue. "Questo atteggiamento mostra ancora una volta poca correttezza e nessun rispetto per il ruolo che ricopre".