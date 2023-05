Elezioni Cinisello Balsamo 2023: data, candidati sindaco e come si vota Domenica 14 e lunedì 15 maggio si terranno le elezioni amministrative a Cinisello Balsamo. A correre per la poltrona da primo cittadino sono Giacomo Ghilardi, Luca Ghezzi, Giuseppina Gentile, Roberto Mastromatteo e Sergio Agrello.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

A Cinisello Balsamo questo weekend eleggerà il sindaco che rimarrà in carica per i prossimi cinque anni. Domenica 14 maggio le urne saranno aperte tutto il giorno, dalle 7 alle 23, lunedì 15 si vota dalle 7 alle 15. Nel caso in cui nessuno dei cinque candidati dovesse essere eletto, l'eventuale turno di ballottaggio sarebbe il 28 e il 29 maggio.

A sfidarsi questo weekend è il sindaco uscente Giacomo Ghilardi. Sfidante numero uno è il candidato del centrosinistra appoggiato anche dal MoVimento 5 Stelle, ovvero Luca Ghezzi. Per il Terzo Polo si è candidata Giuseppina Gentile. Roberto Mastromatteo corre invece con la lista civica "La Nostra Città". Infine, "Svegliati Italia", assieme al partito ItalExit di Gianluigi Paragone, candida Sergio Agrello.

Elezioni Cinisello Balsamo 2023, quando si vota: le date e gli orari

Come per il resto d'Italia, le elezioni comunali a Cinisello Balsamo si terranno sabato 14 e lunedì 15 maggio. Cambiano gli orari delle due giornate: nella prima giornata di votazioni i seggi saranno aperti dalle dalle ore 7 alle ore 23, mentre nella seconda dalle ore 7 alle ore 15. Subito dopo inizierà lo spoglio così che il nome del primo cittadino eletto si ha già nel corso della serata, ma solo se si raggiunge la maggioranza dei voti. Se invece nessun candidato dovesse raggiungere il quorum, si andrà al turno di ballottaggio. In questo caso i cittadini ritornerebbero alle urne domenica 28 e lunedì 29 maggio.

I nomi dei candidati sindaco e le liste

Giacomo Ghilardi

Lega

Fratelli d'Italia

Forza Italia

Ghilardi Sindaco (lista civica)

Democrazia Cristiana Libertas Unione di Centro

Noi con Cinisello Balsamo

Luca Ghezzi

Partito Democratico

MoVimento 5 Stelle

Alleanza Verdi Sinistra (Europa Verde e Sinistra Italiana)

Cinisello Balsamo Civica (lista civica)

La Città Giusta – Sinistra per Cinisello Balsamo (lista civica)

Cittadini Protagonisti Insieme Ghezzi sindaco (lista civica)

Giuseppina Gentile

Terzo Polo

Roberto Mastromatteo

La Nostra Città Sviluppo e Solidarietà (lista civica)

Sergio Agrello

Svegliati Italia

Come si vota alle elezioni comunali 2023, la legge elettorale

Cinisello Balsamo ha più di 74mila abitanti per questo se al primo turno nessun candidato arrivasse alla maggioranza, ovvero di 50 per cento + uno dei voti, si dovrà procedere con il ballottaggio: in questo caso di sfideranno i due candidati che hanno ricevuto più voto. In questa seconda sfida chi ottiene più voti vince.

Il cittadino può votare il suo candidato preferito barrare il suo nome. Se volesse dare il voto anche alla lista o a un partito specifico può farlo mettendo la X sul simbolo. E ancora: è possibile scrivere accanto al simbolo il nome di massimo due candidati consiglieri comunali (uno di sesso maschile e l'altro femminile) per indicare la propria preferenza. Si può anche fare il voto disgiunto: ovvero si può dare il proprio voto a un candidato sindaco e a una di un'altra coalizione.