La buca che ha provocato la morte del ciclista Davide Zani è stata rattoppata subito dopo l’incidente Davide Zani è deceduto domenica mattina, 14 maggio. In sella alla sua bici, ha cercato di evitare una buca finendo, però, contro un’auto. Sul caso sta indagando la Procura, mentre i tecnici di Anas hanno rattoppato l’asfalto subito dopo l’incidente mortale.

A cura di Enrico Spaccini

Davide Zani

I tecnici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade hanno rattoppato subito quella buca sull'asfalto della SS342 Briantea a Calco, in provincia di Lecco. La voragine a cui nessuno aveva prestato attenzione prima, aveva appena fatto in tempo a provocare la morte di un ciclista. Stando al racconto di alcuni testimoni, infatti, Davide Zani aveva sterzato all'improvviso con la sua bici da corsa proprio per evitare di finire in quella buca. Così facendo, però, è finito contro un'auto che lo stava sorpassando finendone investito. La Procura ora sta indagando sul caso e ha disposto l'autopsia sul corpo del 46enne.

"Non l'avevo vista prima"

Alcuni residenti del posto sostengono che la buca si era formata qualche giorno prima di quella domenica, 14 maggio. Al contrario, il sindaco Stefano Motta afferma non averla mai notata, così come l'agente della polizia locale di Calco che ha assistito all'incidente: "Neppure io l'avevo vista prima", ha ribadito Milena Pizzagalli, "ma magari non ci ho semplicemente prestato attenzione".

Pizzagalli è stata la prima ad allertare i soccorsi, provando anche a prestare i primi aiuti a Zani in attesa dell'arrivo dei sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza. Le ferite riportate dal 46enne, però, erano troppo gravi e per questo motivo è deceduto pochi minuti più tardi.

L'incidente e la buca rattoppata

Secondo i testimoni, Zani stava percorrendo quella strada in sella alla sua bici da corsa. Arrivato in prossimità della buca, una sconnessione dell'asfalto molto estesa, avrebbe sterzato di scatto per evitarla. Così facendo, però, è finito contro la fiancata di una Kia Ceed. Alla guida c'era un 80enne del paese che era intento a superarlo. Nello schianto, Zani si è procurato alcune fratture alle vertebre cervicali che si sono poi rivelate fatali.

Poco dopo i sanitari, su quel punto della strada sono arrivati anche i tecnici di Anas che hanno provveduto a rattoppare la buca. A loro è stata affidata di recente la gestione e la manutenzione del tratto Como-Bergamo, che prima era provinciale. Come ricordato dai responsabili regionali dell'azienda, "ci sono indagini in corso" e queste attendono anche il risultato dell'autopsia sul corpo di Zani.