La bambina abbandonata dalla madre per appartarsi con un uomo è stata data in affido La piccola ha fatto sapere di non volere più tornare con la madre (denunciata intanto per abbandono di minore, atti osceni in luogo pubblico e ubriachezza molesta). Adesso si trova con la vicina di casa, che in più di un’occasione si è presa cura di lei.

Una denuncia per abbandono di minore, atti osceni in luogo pubblico e ubriachezza molesta. E l'affido della figlia di 11 anni a una vicina di casa, come da sentenza del Tribunale dei Minori. Così è andata a finire la vicenda che ieri pomeriggio ha scosso i bagnanti del "Lido Giulietta", una spiaggia attrezzata sulle rive del lago di Como.

Qui una donna ha abbandonato per ore la sua bambina. E la piccola, lasciata sola, ha iniziato a piangere per la paura di aver perso la mamma.

Il personale della struttura l'ha così notata, e insieme agli agenti di polizia si è messo sulle tracce della donna scomparsa. Per trovarla in realtà poco dopo, mezza nuda e ubriaca, lungo il viale che corre dietro il lido.

Le avances alla polizia

La donna, una 41enne di nazionalità russa ma residente a Segrate (alle porte di Milano), era stata vista allontanarsi ore prima in compagnia di un uomo. Nonché, poco prima di appartarsi con lui, consumare svariati superalcolici al bancone del bar della spiaggia. Mentre la piccola rimaneva a riva da sola, smarrita, a piangere davanti a dei perfetti estranei.

E non solo. Una volta rintracciata, davanti a molti testimoni, la 41enne ha infatti anche cercato di avvicinare i poliziotti con fare ambiguo e ammiccante, rifiutandosi di consegnare i documenti. Immediata la denuncia nei suoi confronti.

La piccola non vuole tornare con la madre

La bambina, intanto, ha fatto sapere di trovarsi bene con la vicina di casa: si tratterebbe di una donna di nazionalità ucraina, che che in più di un'occasione si è presa cura di lei. E soprattutto di non avere alcuna intenzione di ritornare con la madre.