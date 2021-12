L’8 dicembre neve a Milano, attivati i mezzi spargisale. Il Comune: “Limitate l’uso delle auto” Domani, mercoledì 8 dicembre, è prevista neve a Milano. Il Comune ha attivato i mezzi spargisale per le strade e nei punti sensibili per i pedoni.

A cura di Natascia Grbic

Neve domani a Milano. Secondo le previsioni meteo per l'8 dicembre, il capoluogo lombardo sarà ricoperto di neve a partire dalle prime ore del mattino di domani, cosa che ha spinto il Centro operativo comunale a rendersi attivo sin dalle 6. A comunicarlo è stato proprio il Comune di Milano in una nota. Al fine di limitare i disagi per la popolazione si è tenuta fino a poco fa una riunione cui hanno partecipato gli assessorati e direzioni all'Ambiente, alla Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile, all'Educazione, alla Casa, alla Mobilità, oltre ad Amsa, Atm, MM. È stato stabilito che sin dalle prime ore del mattino saranno messe in campo operazioni per limitare danni e disagi che la neve potrebbe causare in città. Tra questi, lo spargimento del sale sulle strade e nei punti critici per i pedoni, tra cui fermate Atm di superficie e della metro, oltre agli accessi alle scuole, ai servizi sanitari e ai mercati.

A occuparsi di organizzare le varie operazioni devono essere anche i proprietari degli stabili privati, i dirigenti scolastici per quanto riguarda le scuole, i custodi delle case popolari e le imprese. "Si ricorda che, per quanto riguarda gli stabili privati lo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti compete agli stessi proprietari – spiega il Comune di Milano in una nota – Per segnalazioni relative all'emergenza neve, come la pulitura delle strade e dei marciapiedi di competenza pubblica, la rimozione di rami o piante danneggiate o pericolanti, cittadini e cittadine possono scrivere all'indirizzo mail protezionecivile@comune.milano.it. Si raccomanda di limitare, per quanto possibile, l'uso delle auto e di preferire i mezzi pubblici per gli spostamenti in città".