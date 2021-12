Il Comune di Milano attiva il piano per l’emergenza neve: l’8 dicembre previsti fino a 10 centimetri Il Comune di Milano attiva la procedura per l’emergenza neve. Il maltempo è in arrivo da mercoledì 8 dicembre, quando sono previsti fino ai 10 centimetri di neve.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Da mercoledì 8 dicembre, giorno dell'Immacolata, a Milano arriveranno nevicate a partire dalla mattina alle ore 8 fino alle ore 21 di sera. A comunicare le azioni di contrasto al freddo per affrontare il gelo è proprio il Comune, con una nota da Palazzo Marino. "L’accumulo previsto al momento è tra i 2 e i 10 centimetri di neve, ma saranno le temperature molto fredde a partire dalla notte tra l’8 e il 9 dicembre, che continueranno nei giorni successivi, a richiedere particolare attenzione" precisano dall'amministrazione.

Domani convocata l'Unità di crisi

Domani, martedì 7 dicembre, sarà convocata per la seconda volta (dopo una prima riunione avvenuta nella giornata di oggi) l'Unità di crisi locale, composta dalla Protezione civile del Comune di Milano, le direzioni Transizione Ambientale e Sicurezza e Polizia Locale, le aree comunali dei servizi coinvolti nella gestione neve per i punti sensibili, come trasporti, scuole, case popolari, mercati, oltre a tutti gli enti coinvolti – Amsa, Atm, Mm – per coordinare gli interventi. Nelle ore più prossime alla neve prevista verrà attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) presso la Centrale operativa della Protezione Civile, per il monitoraggio h24 della situazione. All'Unità di crisi prendono parte la Protezione civile

Attivi in città gli spargisale

Dal Comune fanno sapere che Amsa ha già predisposto l’attivazione dei mezzi spargisale e degli spalatori per la giornata dell’8 dicembre, anche prima dell’arrivo della neve. Verrà messo il sale nei punti critici e nei passaggi pubblici dei marciapiedi oltre alle aree di accesso ai mezzi di trasporto, alle scuole, ai servizi sanitari e sociali, per evitare che la nevi si accumuli e il successivo formarsi del ghiaccio. Il Comune inoltre "invita gli amministratori condominiali, i proprietari di casa, i negozianti, a spargere sale sui marciapiedi e a mantenerli puliti". Lo sgombero della neve dai marciapiedi dei palazzi privati compete ai proprietari degli immobili e per questo i raccomanda di limitare l’uso delle auto e di preferire i mezzi pubblici per gli spostamenti in città.