Neve a Milano: cadono i primi fiocchi, attesi almeno 5 centimetri Milano attende la prima vera nevicata dell’anno. Per ora solo una spruzzata che bagnato la città. Attesi accumuli fino a 10 centimetri. Allerta arancione in Lombardia per le attese nevicate anche in pianura.

A cura di Redazione Milano

Milano si è svegliata con i primi sottili fiocchi di neve, che per il momento ancora non hanno imbiancato strade e tetti, solo una leggera spruzzata che ha bagnato la città. Nel giorno dell'Immacolata, che inaugura ufficialmente il periodo natalizio, la città attende la prima nevicata di questo inverno e i milanesi stanno con il naso all'insù per vedere cosa accadrà. L'accumulo previsto è tra i 2 e i 10 centimetri. Già dall'alba di oggi i mezzi spargi sale in azione per evitare il formarsi di lastre di ghiaccio, il vero pericolo con le temperature rigide previste per questa notte, con le minime a -6°.

Attivata l'Unità di crisi. Il Comune: "Evitate il trasporto privato"

Per la neve è stato emesso dalla Dipartimento di Protezione Civile della Regione Lombardia un bollettino di allerta gialla, mentre Palazzo Marino ha attiva l'Unità di crisi neve. "Attivo il COC-Centro Operativo Comunale presso la Centrale operativa della Protezione civile per il monitoraggio h24 della situazione. – si legge in una nota – Previsto già dalle prime ore del mattino lo spargimento del sale, sia meccanizzato sia manuale, sulle strade e nei punti critici per la mobilità anche pedonale come le fermate ATM di superficie e della metropolitana, gli accessi alle scuole, ai servizi sanitari, le aree dei mercati scoperti". I cittadini sono invitati a limitare gli spostamenti con i mezzi privati, e chi ha necessità a segnalare situazioni di particolare criticità, sono invitati a scrivere all'indirizzo email protezionecivile@comune.milano.it.

Lombardia: allerta arancione per rischio neve

Per la giornata di oggi è stata diramata un'allerta arancione per rischio neve in Lombardia, anche nei settori di pianura per 24 ore. "I maggiori accumuli sono previsti sulla parte Sud-Occidentale della pianura. Sui settori alpini e prealpini e Appennino nella notte le precipitazioni saranno deboli, lievemente più intense sulla fascia appenninica, con quota neve generalmente attorno a 600-900 metri; intensificazione nel corso della mattinata e ulteriormente nel pomeriggio, in cui le precipitazioni rivestiranno carattere nevoso anche sotto quota 600 metri fino alle aree di fondovalle. A partire dalla serata le precipitazioni inizieranno ad attenuarsi, maggiormente sui settori più occidentali dove le deboli precipitazioni serali si trasformaranno in pioggia mista a neve in ragione di un progressivo rialzo in quelle zone della quota dello zero termico; si manterranno invece a carattere nevoso fino a sera sull'alta pianura centro orientale. Nell'arco delle 24 ore accumuli mediamente compresi tra 5 e 10 cm su pianura centro occidentale, tra 10 e 20 cm sui settori di media alta pianura centro-Oiccidentali,tra 10 e 20 cm su settori di bassa pianura centro Occidentali, tra 20 e 30 cm a quote superiori ai 600 metri sui settori centro orientali, lievemente inferiori sulla parte prealpina più occidentale e Appennino."