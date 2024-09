Joe Bastianich apre un nuovo ristorante e regala 500 hamburger: la data dell’inaugurazione e il menù

video suggerito

A cura di Carlo Coi

Nella giornata di domani, mercoledì 25 settembre, a Milano, in zona Porta Romana, aprirà il nuovo locale di Joe Bastianich, volto noto della televisione per aver partecipato in qualità di giudice al programma Masterchef Italia. Per l'occasione, l'imprenditore regalerà 500 hamburger ai primi che si metteranno in fila, dando anche la possibilità di prendere gratuitamente la bevanda che si preferisce da accompagnare al pranzo.

Non si tratta della prima attività economica dello storico giudice del programma televisivo Masterchef Italia. Dopo quelli nel Mercato centrale in stazione, il nuovo ristorante sorgerà in Porta Romana, come confermato dall'imprenditore durante una diretta sulla sua pagina Instangram: “Porta Romana ci è sembrata una zona perfetta perché come noi è vivace e dinamica, a due passi dal centro, in mezzo a due università importanti come la Bocconi e la Statale ma ricca anche di scuole e uffici. Un crocevia, reso effervescente anche dalla presenza del teatro Carcano, che accoglie ogni giorno persone di ogni età. Un contesto vibrante che ci assomiglia molto”.

Durante l'inaugurazione saranno regalati 500 hamburger, un NY bacon cheeseburger – il preferito di Joe – preparato in edizione limitata per l’occasione. Sarà inoltre possibile poter ordinare gratuitamente la bevanda che si preferisce. L'orario d'inizio dovrebbe essere intorno alle 12.30 ma gli interessati sono invitati a raggiungere il locale con ampio anticipo.

Per il mercato milanese, Bastianich ha deciso di puntare sul formato Smashburger, ovvero un burger con la polpetta iper piastrata e croccante di sola carne americana Black Angus. I panini sono XXL e conditi con diverse salse e ingredienti: con cipolle fritte, formaggio cheddar, bacon e le salse che si preferiscono.

Ma non è finita qui, nei giorni scorso l'imprenditore statunitense ha lanciato questa iniziativa: invitava i futuri clienti a postare una foto con il tabellone pubblicitario che annunciava la nuova apertura. I cinque fortunati che sono stati estratti hanno avuto la possibilità di poter ammirare il locale con un giorno di anticipo, ovviamente accompagnati dal suo proprietario.