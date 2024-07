video suggerito

J-Ax sul suo rapporto con Milano: “La amo sin da bambino, ma ora abbiamo una relazione tossica” J-Ax riposta su Instagram una frase di Cristiano De Andrè, che ha deciso di lasciare Milano: “È una città dove vige la legge del più furbo. Vive di una moda ormai frustrata, finita”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

J-Ax a Milano non ci è soltanto nato. Ma, come racconta lui stesso, "è la città di cui sono innamorato sin da bambino". Non a caso, ai tempi degli Articolo 31, al capoluogo lombardo aveva dedicato una vera e propria serenata. "Sei troppo bella per dirti addio, tu chiami e poi, noi tutti ubbidiamo. E tra chi nomina il tuo nome invano, ci sono anch'io". Cantava nel 2002 il rapper. E dopo 22 anni ne è ancora innamorato. Ma ora rivela: "Negli ultimi anni ho visto questo mio sentimento avvelenarsi. Come in una vera relazione tossica, ho fatto finta di niente aspettando che le cose si aggiustassero da sole".

È un breve ma importante sfogo quello che J-Ax ha voluto fare sul suo profilo Instagram ufficiale: niente polemiche politiche o facili accuse che suscitano l'indignazione del pubblico. Quello di J-Ax non è, per intenderci, l'ennesimo post di vip (o presunti tali) che si lamentano della mancanza (o presunta tale) di sicurezza in città. È un commento più ragionato e che analizza l'evoluzione della città, senza puntare il dito contro questo o quell'altro.

Lo spunto al rapper lo fornisce un'intervista a un altro cantante: Cristiano De Andrè. Che a Rolling Stone dice: "Sono felice di essere andato via da Milano. Rappresenta tutto quello che non mi interessa". E quando il giornalisti gli chiede "cioè?", lui risponde: "Parlare solo di soldi. È una città dove vige la legge del più furbo. Le grandi metropoli stanno implodendo senza evolvere in qualcosa di meglio, non si riconosce più la bellezza. Milano vive di una moda ormai frustrata, finita. Si cerca di far colpo, è un po’ lo specchio di questi tempi, del vuoto che ci circonda".

Ed è proprio questa risposte che J-Ax riprende e definisce: "Ho letto questa dichiarazione di Cristiano De Andrè, che spiega perché ha scelto di non viverci più (a Milano, ndr), ed è come se mi avesse letto nel cuore". Il cantante riposta poi la canzone degli Articoli 31 "Milano Milano" e un'ultima storia, che è una dichiarazione di intenti: "Ci rimarrò, impegnandomi per farla tornare quello che era". Qual è la prima cosa da fare secondo il rapper? "Cacciare fuori tutti i poser a calci in c*lo, così liberiamo anche tantissimi parcheggi".