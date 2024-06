video suggerito

Arrestato il rapper Daxter per spaccio di droga: vendeva cocaina dal finestrino della sua auto a Milano Arrestato il rapper Daxter a Milano: stava spacciando cocaina dal finestrino della sua auto. Trovato in possesso di 19 dosi di coca e 2mila euro in contanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

Il rapper Daxter in un frame di un suo video (fonte: Instagram)

Gli agenti della squadra mobile di Milano hanno arrestato il rapper Daxter, 25enne di origine albanese e molto seguito sui social. Sembra che stesse spacciando cocaina dal finestrino della sua auto a diversi acquirenti in giro per la città. Dopo averlo seguito, gli agenti lo hanno fermato e perquisito: è stato trovato in possesso di 19 dosi di cocaina e 2000 euro in contanti. Arrestato, al momento si trova nel carcere di San Vittore.

I poliziotti della sezione Antispaccio della squadra mobile di Milano hanno iniziato a seguire il giovane rapper nel pomeriggio di giovedì 20 giugno. La sua auto, una Citroen C3, era stava vista ferma e parcheggiata in doppia fila in via della Moscova con il rapper al posto di guida in un evidente stato di nervosismo. Una persona si era avvicina alla vettura e i due si erano scambiati qualcosa. Quando l'auto è ripartita, i poliziotti hanno deciso di seguirlo fino in via Savona.

Qui, sembra sia avvenuto un altro scambio. Gli agenti hanno deciso di intervenire e controllare il rapper. Il 25enne viene trovato in possesso di 19 dosi di cocaina (per un totale di 16,5 grammi) e con 2mila euro in contanti. Anche il secondo "acquirente" è stato fermato: si tratta di ragazzo australiano che è stato sanzionato in via amministrativa e segnalato come assunto alla Prefettura. Daxter, invece, è stato arrestato e condotto nel carcere di San Vittore.

Il vero nome di Daxter è Eraldo Cekrezi. Nato a Durazzo, in Albania, si è trasferito in Italia da bambino. Qua, si è fatto notare nelle scena rap cittadina e ha iniziato ad avere seguito sui social postando video che hanno raggiunto migliaia di visualizzazioni. Il suo profilo Instagram conta 21,7 mila follower.