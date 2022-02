Investito da una moto mentre attraversa la strada in monopattino: muore davanti agli occhi della fidanzata Un uomo di 39 anni si trovava in monopattino quando, mentre attraversava la strada per soccorrere la fidanzata rimasta in panne con l’auto, è stato investito da una moto: il 39enne è morto e il motociclista è ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Tragedia a Trezzano sul Naviglio, nell'hinterland milanese. Un uomo di 39 anni era in monopattino quando, mentre attraversava la strada, è stato investito da una moto: stando a quanto riporta il quotidiano "Il Corriere della Sera", la vittima è morta davanti agli occhi della fidanzata. In gravi condizioni anche il motociclista, un uomo di 61 anni. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenute le forze dell'ordine per tutti i rilievi del caso.

La vittima sarebbe stata trascinata per almeno cinquanta metri

L'incidente è avvenuto domenica 13 febbraio alle ore 22 in viale Leonardo da Vinci: il 39enne era andato in monopattino a soccorrere la sua ragazza che era in panne con l'auto. La vittima indossava un giubbino catarifrangente. Non è al momento chiaro se avesse anche il casco. Secondo le prime informazioni, il 39enne – appena vista la fidanzata – ha svoltato all'improvviso ed è stato travolto dalla moto. Sarebbe stato trascinato per almeno cinquanta metri.

Il motociclista è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni

Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 con tre ambulanze, un'auto medica e un elicottero. Per quanto riguarda il 39enne, gli operatori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il centauro è stato trovato in gravissime condizioni: i medici lo hanno rianimato e poi trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda. Presenti anche i carabinieri di Trezzano e della compagnia di Corsico: i militari hanno raccolto gli elementi necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.