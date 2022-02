Trezzano, scontro tra moto e monopattino: una manovra azzardata la causa della morte delle due vittime Sono il 60enne Giuseppe Mazzola e il 39enne Abdelilah Chariki i due uomini che hanno perso la vita domenica sera nel tragico incidente tra moto e monopattino a Trezzano sul Naviglio, alle porte di Milano.

A poco più di 24 ore dal tragico scontro tra un monopattino e una moto a Trezzano sul Naviglio, alle porte di Milano, si piangono le vittime: sono il 60enne Giuseppe Mazzola, di Vigevano, e il 39enne Abdelilah Chariki di origini marocchine. I carabinieri giunti sul posto dell'incidente hanno cercato di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto: il più giovane dei due era a bordo di un monopattino quando ha azzardato una pericolosa inversione tagliando così la strada al 60enne che non ha potuto evitare l'impatto. Stando al racconto dei testimoni, l'uomo sul monopattino, probabilmente un senza fissa dimora, è stato trascinato per una decina di metri mentre il centauro è stato sbalzato a terra. Subito è scattata la macchina dei soccorsi.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118: purtroppo per Abdelilah Chariki sono stati inutili tutti i tentavi di rianimarlo. L'uomo è stato dichiarato morto sul luogo dell'incidente. Giuseppe Mazzola invece è morto una volta arrivato all'ospedale Niguarda in elicottero: inutili i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto con l'asfalto. I carabinieri che si sono precipitati sul luogo dell'incidente hanno ricostruito l'esatta dinamica dell'accaduto, grazie anche al racconto dei testimoni che hanno assistito all'incidente. Per tutti a causare l'incidente sarebbe stata proprio la manovra azzardata del 39enne. Ancora sotto shock l'amica del 39enne che l'aspettava dall'altro lato della strada. I due si erano accordati per vedersi a Trezzano: la donna lo stava aspettando a bordo della sua auto. Ora verrano fissate le date per i funerali.