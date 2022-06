Invasione di cimici asiatiche in Lombardia: per sconfiggerla arrivano le vespe samurai In questi giorni a preoccupare gli agricoltori sono le cimici asiatiche: gli insetti rischiano di mettere a rischio il raccolto. Regione Lombardia è intervenuta diffondendo vespe samurai, in grado di bloccare l’insetto.

A cura di Giorgia Venturini

A rischio il raccolto in Lombardia quest'estate. A preoccupare gli agricoltori non è solo la grave siccità ma anche l'invasione di cimici asiatiche che hanno costretto gli addetti del settore a prendere provvedimenti: le cimici si diffondono infatti soprattutto tra la vegetazione nelle campagne e quindi bisogna intervenire il prima possibile. Per contrastare la diffusione il piano prevede l'utilizzo di un altro insetto, la vespa samurai: si tratta di un insetto simile a un moscerino di pochi millimetri non pericolo per l'uomo e in grado di parassitare le uova di cimice asiatica. Le province della Lombardia più prese di mira sono soprattutto Brescia, Sondrio e Mantova. Negli anni scorsi lo stesso era successo a Lecco, Cremona, Milano, Pavia e Bergamo.

Dove sarà utilizzata la vespa samurai

La vespa samurai sarà utilizzata in ben 12 zone del Mantovano, 5 a Brescia, 4 a Sondrio e 2 a Cremona, Pavia, Bergamo, Lecco e Milano. Qui, come dimostrato in passato, la vespa samurai ha ottenuto ottimi risultato nella battaglia contro le cimici. A spiegare tutto è l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi: "La cimice asiatica ha già causati danni per centinaia di milioni di euro all’agricoltura italiana". E poi ha aggiunto: "In Lombardia vogliamo tutelare le filiere della frutta, pero e melo su tutte, e dell’olivo sia con investimenti sulle reti antinsetto che attraverso la difesa fitosanitaria, sempre più centrale nelle politiche agricole del presente e del futuro anche a causa dei cambiamenti climatici". Intanto i risultati negli anni passati già si vedono. L'utilizzo infatti della vespa samurai lascia ben sperare in un’efficace azione di contenimento della cimice asiatica. La speranza è che questa vespa possa salvare il raccolto.