Intossicazione alimentare durante campo scout: soccorsi 21 bambini

Ventuno bambini tra gli otto e i dodici anni, impegnati in un campo scout in provincia di Bergamo, avrebbero avuto un’intossicazione alimentare. Tredici hanno ancora sintomi, otto sono in via di miglioramento.

Tra ieri, martedì 22 luglio e oggi mercoledì 23 luglio, ventuno bambini tra gli otto e i dodici anni, impegnati in un campo scout, avrebbero avuto un'intossicazione alimentare. Considerati in quanti hanno avuto sintomi riconducibili a un'intossicazione, sono stati immediatamente chiamati i soccorsi. Sul posto quindi sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu).

I piccoli erano impegnati in un campo estivo alla chiesa parrocchiale di Blello, comune che si trova in provincia di Bergamo. Nella serata di ieri, alcuni di loro avrebbero iniziato ad accusare i primi sintomi. Nella giornata di oggi, intorno alle 8,43, sono state inviate ambulanze e automediche da Areu per monitorare la situazione e fornire cure. Due persone sarebbero state trasferite in codice verde all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

In tredici avrebbero ancora sintomi lievi. Altri otto invece sarebbero in via di miglioramento. L'intossicazione potrebbe essere stata causata da un batterio.

Avrebbero sintomi anche tre capi adulti, due di loro sarebbero una donna di 19 anni e un uomo di 28 anni. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita o in gravi condizioni.

(Articolo in aggiornamento)