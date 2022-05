Inseguito dai vigili, si butta nel torrente: era senza patente e con uno scooter non immatricolato Un uomo ha provato a sfuggire ai controlli degli agenti della polizia locale, scappando con uno scooter e poi gettandosi in un torrente. Dagli accertamenti è emerso che stava guidando senza patente e che il mezzo non era immatricolato.

Ha visto i vigili urbani e, pur di sfuggire ai controlli, ha deciso di gettarsi in un torrente: nonostante questo, è stato fermato dagli agenti della polizia locale. È successo a Saronno, comune in provincia di Varese. L'uomo è stato multato e denunciato: dovrà rispondere dell'accusa di di resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente.

L'uomo è scappato ed è stato inseguito dagli agenti

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 26 maggio, una pattuglia della polizia locale ha notato in via Piave un uomo che si trovava su uno scooter in atteggiamenti sospetti: alla vista delle forze dell'ordine, ha invertito la marcia dello scooter e ha provato a scappare. Gli agenti lo hanno inseguito per tutta la città e fino a Caronno Pertusella. Lì, come riporta "La Prealpina", ha deciso di abbandonare il ciclomotore e gettarsi nel torrente Lura provando quindi ad attraversarlo a piedi.

Fermato, è stato denunciato e multato

Dall'altra parte però si trovava un'altra pattuglia, arrivata in soccorso dei colleghi: l'uomo – di origine marocchina – è stato quindi fermato. Dagli accertamenti delle forze dell'ordine è poi emerso che stava guidando senza patente, che si trovava in Italia senza permesso di soggiorno, inoltre è senza fissa occupazione e senza fissa dimora. Non solo: anche il motorino aveva la targa di un altro mezzo e non aveva l'immatricolazione. L'uomo oltre a essere multato e denunciato a piede libero, è stato anche segnalato all'ufficio stranieri della Questura. Le forze dell'ordine hanno poi provveduto a porre sotto sequestro il motorino: adesso stanno cercando di chiarirne la provenienza.