Insegue con un coltello e minaccia 3 ragazzini perché giocano a calcio in strada: “Lasciatemi in pace” Un 39enne ha minacciato di morte 3 ragazzini di 12 anni perché facevano rumore mentre giocavano a calcio in strada. L’uomo residente nel quartiere San Siro di Milano ora è indagato per minacce.

A cura di Enrico Spaccini

Un 39enne residente in via Tracia a Milano ha minacciato con un coltello in mano alcuni ragazzini di 12 anni perché giocavano con un pallone in strada. È successo tutto intorno alle 20:30 di mercoledì 9 agosto ed è stato necessario l'intervento della polizia. L'uomo, un italiano con precedenti, è ora indagato per minacce.

Un gruppo di ragazzini stavano giocando a calcio tra le strade del quartiere San Siro intorno all'orario di cena. Un residente della zona, un 39enne, sarebbe stato disturbato dagli schiamazzi dei tre giovani al punto da scendere giù per le scale brandendo un coltellaccio da cucina.

Una volta che si è ritrovato di fronte quei ragazzi, li avrebbe intimato di lasciarli in pace altrimenti gli avrebbe bucato il pallone. Dopodiché, si sarebbe messo a inseguirli minacciandoli di morte.

Sul posto sono arrivati pochi minuti dopo gli agenti della volante del Commissariato Bonola, allarmati da una donna di 46 anni che aveva visto quell'uomo scendere in strada con un coltello. Il 39enne è stato subito identificato e ora è indagato per minacce.