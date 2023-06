Insegnava a scuola ma non aveva mai preso il diploma: al suo posto un certificato falso Un 42enne si ritrova ora imputato in un processo al Tribunale di Monza per aver presentato un diploma falsificato a scuola: così era riuscito ad ottenere un contratto di lavoro a tempo determinato come insegnante presso un istituto della città.

Immagine di repertorio

Insegnava a scuola senza essere in possesso del diploma magistrale: al suo posto, avrebbe infatti fornito una copia falsificata. Si trova adesso imputato per falso dal tribunale di Monza un docente 42enne, insegnante per un paio di mesi presso l'istituto scolastico comprensivo Koinè di Monza. Il fatto contestato, secondo quanto riporta il quotidiano Il Giorno, risalirebbe al 2019.

Il processo per falso

La collaborazione con la scuola cittadina, dopo la scoperta, si sarebbe immediatamente interrotta. Ma il processo nei confronti del maestro va avanti, e si arricchisce di nuove testimonianze: dopo quella della dirigente dell'istituto monzese toccherà presto a quella del liceo magistrale di Siracusa in cui il docente aveva dichiarato di aver conseguito il diploma (conseguito nell'anno scolastico '92-'93 con un voto finale di 48/60), presentato inizialmente in fotocopia. Proprio in quel momento, davanti alla richiesta di presentare il diploma ufficiale e non una copia, sarebbe stato scoperto l'inganno.

La professoressa che ha insegnato per 20 anni con titoli falsificati

Un caso che ricorda quello della collega Mariangela Riva, la 63enne di Camparada (Monza e Brianza) condannata a risarcire 314mila euro per aver insegnato con titoli di studio falsi in vari istituti della provincia brianzola. Un segreto custodito per oltre 20 anni ed emerso solo nel 2018, per finire con la condanna a risarcire gli stipendi ottenuti illegalmente. "Ha dichiarato il falso e prodotto documentazione contraffatta al fine di ottenere i contratti di lavoro ai quali aspirava", la motivazione dei giudici.