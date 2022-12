Chi è la prof condannata per aver insegnato 20 anni falsificando la laurea Un’esistenza tranquilla nella “Beverly Hills” brianzola tra famiglia e scuola, tra volontariato e politica. Il ritratto di Mariangela Riva, 63 anni, costretta a risarcire oltre 300mila euro di stipendi ottenuti illegalmente, è quello di un’insospettabile. “Era apprezzata da tutti per l’impegno sociale e professionale”

Elegante, un filo di perle al collo. Un marito, un figlio. Una bella casa sulle colline della Brianza, in quella che chiamano "la Berverly Hills" lombarda: Camparada (Lesmo), una delle città con il reddito medio più alto d'Italia, dove prendono casa vip dello spettacolo in cerca di tranquillità e ricchissimi imprenditori. Qui vive e abita Angela Maria (detta Mariangela) Riva, 63 anni, la professoressa condannata a risarcire oltre 300mila euro di stipendi allo Stato per aver insegnato 20 anni falsificando i titoli di laurea.

L'impegno nel sociale e la candidatura in politica

Una storia che ha scosso la nazione e ancora prima i paesi della Brianza in cui la donna ha trascorso questi ultimi decenni, prima che scoppiasse la bomba. Un grande inganno, esploso all'improvviso davanti allo sgomento di chi la conosceva. Sì, perché la ex professoressa Riva, docente di sostegno accusata di aver falsificato due diplomi di laurea per insegnare in vari istituti scolastici della Brianza, era anche impegnata nel sociale e in politica: una lunga militanza tra i volontari del Pronto soccorso e la candidatura, come consigliera comunale prima e come sindaco poi, per le amministrative locali.

"Mariangela l’avevo conosciuta un anno prima delle elezioni e ne avevo apprezzato la determinazione e la passione nell’affrontare tematiche di interesse sociale", scrive su Facebook Alessandro Cagliani, candidato sindaco della sua lista Noi per Vimercate. "Una passione che derivava anche dall’attività professionale che svolgeva con competenza e apprezzamento da parte di tutti. È una persona che ho stimato e stimo ancora. Nonostante gli errori che può aver commesso".

Le due lauree false e il certificato di insegnamento ai disabili inventato

Errori come fabbricare documenti falsi e millantare di aver frequentato ben due corsi di laurea, in Pedagogia all'Università degli Studi di Parma nel 1986 e in Psicologia all'Università del Sacro Cuore di Milano nel 1996. Oppure ancora mentire sull'esistenza di un diploma di specializzazione, conseguito sempre alla Cattolica di Milano, per l'insegnamento agli studenti disabili. Diploma per il quale l'ateneo ha querelato Mariangela Riva, dimostrando che la matricola universitaria indicata sul foglio apparteneva in realtà a un altra persona già laureata.

Un castello che ha iniziato a mostrare qualche crepa nel 2018 dopo un contenzioso nato per l'organizzazione di una gita: a denunciare il dirigente scolastico dell'istituto Floriani a Vimercate era stata proprio la professoressa. L'inizio della fine. Le indagini, in seguito, avevano infatti portato a scoprire il segreto che la donna custodiva in silenzio da 20 anni. E di conseguenza a portare il caso davanti alla Corte dei conti lombarda, che oggi ha condannato Mariangela Riva a risarcire i 314mila euro di stipendi ottenuti illegalmente. "Ha dichiarato il falso e prodotto documentazione contraffatta al fine di ottenere i contratti di lavoro ai quali aspirava. Una condotta palesemente dolosa".

"Grazie prof, se oggi sono quello che sono è merito suo"

Intanto però qualche ex studente (ormai uomo) le viene in soccorso, e le stringe la mano in mezzo alla bufera. "Se sono quello che sono oggi, professoressa, è anche grazie a lei". E sono tante le voci di conforto, che girano per le strade del paese. "Era sempre pronta a farsi in quattro per gli altri". "Il suo segreto deve essere stato un peso". Portato dentro per due decenni.