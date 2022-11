Insegnante nasconde la droga nell’armadietto della scuola di musica: arrestato A Milano è stata trovata droga all’interno di un armadietto di una scuola di musica: a finire in manette un insegnante di 24 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Marijuana e funghi allucinogeni: è quanto trovato nell'armadietto di una scuola di musica dalla polizia di Milano. A finire in manette è un insegnante di 24 anni. Oltre alle sostanze stupefacenti sono stati trovati: un bilancino di precisione, alcuni sacchetti con accanto un attrezzo per sigillarli e 300 euro in contanti.

Gli investigatori hanno poi svolto una perquisizione in casa del ragazzo: nella sua abitazione di Abbiategrasso hanno trovato altri 43 grammi di hashish e 20 di marijuana oltre al materiale per pesare e confezionare le dosi.

Per il 24enne, nel pomeriggio di martedì 22 novembre 2022, è quindi scattato l'arresto: adesso dovrà rispondere dell'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La segnalazione sull'App YouPol

Le indagini sono iniziate dopo che la polizia ha ricevuto una segnalazione sull'App YouPol: un cittadino ha infatti scritto che all'interno della scuola di via Savona, in zona Porta Genova, qualcuno potrebbe aver nascosto della droga.

Gli agenti si sono recati nella struttura per le opportune verifiche e in effetti, quando hanno chiesto ai presenti di aprire gli armadietti, in uno di questi – apparteneva proprio al 24enne – hanno trovato sostanze stupefacenti, contanti e materiale per il confezionamento delle dosi.

Dopodiché la perquisizione in casa ha permesso di trovare altro materiale utilizzato per attività di spaccio oltre che ancora droga. Come riportato dal quotidiano "Il Giorno", gli investigatori hanno riferito che non sarebbe stata documentata alcuna cessione di droga all'interno della scuola e che l'armadietto veniva utilizzato solo dal 24enne.