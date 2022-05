Infortunio sul lavoro a Cinisello Balsamo, addetto alla mensa si ferisce con un coltello: ricoverato Un uomo, addetto alla mensa, si è ferito alla gamba con un coltello: l’incidente è avvenuto a Cinisello Balsamo.

A cura di Ilaria Quattrone

Ennesimo incidente sul lavoro in Lombardia. A Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, un uomo di 59 anni è rimasto ferito mentre lavorava. Sul posto sono intervenuti i soccorsi in codice giallo, ma dopo aver constato le sue condizioni, il 59enne è stato trasferito in ospedale in codice rosso. Presenti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica della vicenda.

L'uomo ha riportato una lesione alla gamba

Stando alle informazioni ottenute fino a questo momento, l'incidente è avvenuto in via Alberto Martini al civico 1. In quella strada si trova infatti l'azienda Nuova Termotecnica srl. Il 59enne è un addetto della mensa. Si sarebbe, in base a quanto ricostruito dai militari, ferito con un coltello da lavoro. Dopo aver lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 a bordo di un'automedica e un'ambulanza: l'operaio avrebbe riportato una lesione da taglio alla gamba. È stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Per il momento non si conoscono le sue condizioni.

Bosisio Parini, la gamba di un 59enne schiacciata da muletto

Nemmeno un mese fa si è verificato un altro incidente sul lavoro: il 4 aprile, a Bosisio Parini (Lecco), un altro 59enne stava lavorando quando la sua gamba è rimasta schiacciata da un muletto. Anche in questa occasione, l'uomo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Manzoni. Sul posto oltre agli operatori del 118, sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente. Presenti anche i tecnici dell'agenzia di tutela della salute del territorio per verificare il rispetto delle norme di sicurezza.