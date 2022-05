Cinisello Balsamo, la tredicenne Alessia Andrea Neagoe è scomparsa dallo scorso 19 maggio Allarme a Cinisello Balsamo dove si cerca una ragazzina di tredici anni, Alessia Andrea Neagoe, scomparsa dallo scorso 19 maggio.

È da una settimana che Alessia Andrea Neagoe è scomparsa da casa. La ragazzina di appena tredici anni, di cui non si hanno tracce dal 19 maggio scorso, è sparita da Cinisello Balsamo, cittadina alle porte di Milano, facendo perdere le sue tracce. La famiglia non sa dove si trovi e l'Associazione Penelope che si occupa di persone scomparse ha diramato un avviso per indurre i cittadini che avessero informazioni utili a comunicarle quanto prima alle forze dell'ordine.

Scomparsa Alessia Andrea Neagoe da Cinisello, ha tredici anni

Capelli e occhi castani, Alessia Andrea è irreperibile a famiglia e amici da sette giorni. Al momento della scomparsa non è noto che vestiti indossasse. Si pensa che con sé avesse il cellulare nonostante questo risulti spento almeno dal 19 maggio. L'Associazione Penelope ha chiesto a chiunque sapesse qualcosa o la avvistasse di contattare immediatamente il 112 o l'associazione stessa al 380 7814931.

Scomparso un quindicenne a Lonato del Garda

Lo scorso 19 aprile un altro ragazzo di 15 anni, L.P., è stato dato per scomparso da una comunità di Lonato del Garda. Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, il ragazzino si sarebbe allontanato volontariamente dalla struttura dalla quale aveva già cercato di andarsene in più di un'occasione. La madre, Irina, ha diffuso sui social diversi appelli per chiedere ai concittadini di aiutarla a ritrovare il figlio. "Chiunque lo veda mi contatti subito al 388.4737334", aveva scritto su Facebook la donna. In passato, L.P. dopo essersi allontanato dalla comunità in cui era ospitato, era tornato poche ore dopo facendo rientrare l'allarme.