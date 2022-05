Cinisello Balsamo, arrestata pusher casalinga di 62 anni Una casalinga di 62 anni è stata arrestata dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Cinisello Balsamo con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

La 62enne, insospettabile, è stata colta in flagranza di reato dagli agenti che hanno effettuato un blitz a casa sua in via da Giussano. Al momento dell'entrata in scena dei poliziotti, la donna stava cedendo una dose di droga ad un acquirente.

Pusher di 62 anni in manette: l'operazione della polizia di Cinisello

Gli agenti hanno quindi ammanettato la pusher e sequestrato le dosi di droga trovate, denunciando il cliente della 62enne. Portata in Questura, la donna è stata processata per direttissima e condannata. Come spiegato dalle forze dell'ordine, l'operazione lampo si è resa possibile grazie all'ausilio dei cani antidroga che, grazie all'addestramento che ricevono, hanno fiutato le dosi di droga all'interno dell'abitazione, alcune delle quali nascoste nelle cantine del palazzo.

Il sindaco di Cinisello Balsamo: Restituiamo la città ai cittadini onesti

Il sindaco di Cinisello Balsamo, nelle parole riportate da MilanoToday, ha commentato l'accaduto ringraziando "gli agenti della polizia di Stato che hanno mostrato la loro capacità di lotta alla criminalità. Loro – ha aggiunto concludendo il primo cittadino – sono fondamentali per raggiungere l’obiettivo di ripristino della legalità e di lotta alla droga, per restituire la città ai cittadini onesti".