Infortunio sul lavoro, 71enne cade da una scala a Solbiate Olona: trasportato d’urgenza in ospedale Un uomo di 71 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una scala in una ditta di Solbiate Olona, in provincia di Varese.

A cura di Francesco Loiacono

Grave infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi, giovedì 24 febbraio, a Solbiate Olona, in provincia di Varese. Un uomo di 71 anni, di cui non sono state al momento comunicate le generalità, è caduto da una scala mentre si trovava all'interno dell'azienda Turconi, ditta che si occupa di imballaggi e di articoli per imballaggio. Sulla dinamica dell'incidente sono ancora in corso accertamenti, affidati agli ispettori del lavoro dell'Agenzia per la tutela della salute dell'Insubria. Stando a quanto riferito in una nota dall'Azienda regionale emergenza urgenza, l'episodio si è verificato attorno alle 10.40: pare che l'uomo si trovasse sul quinto gradino di una scala e sia poi precipitato per cause da accertare.

Il ferito è stato trasportato in ospedale con un trauma cranico commotivo

Nella ditta, che si trova sulla via per Fagnano Olona, sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118. Il ferito è stato soccorso in codice rosso ed è stato trasportato all'ospedale di Circolo di Varese, dove è ricoverato in gravi condizioni a causa di un trauma cranico commotivo. Non si sa se l'uomo sia un dipendente della ditta o uno dei titolari: per altre informazioni sull'accaduto si dovranno attendere gli ulteriori accertamenti.

Un altro incidente nel Varesotto

Quello di Solbiate Olona è stato il secondo intervento urgente del 118 nella zona nel giro di pochi minuti. Attorno alle 11, infatti, a Gornate Olona, i soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza sono intervenuti per soccorrere un uomo di 60 anni caduto dalla bici mentre si trovava su via delle Industrie. Pare che l'uomo abbia perso l'equilibrio a causa di un malore e sia poi caduto, riportando un trauma cranico commotivo e un trauma al volto. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Legnano.