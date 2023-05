Infortunio in una ditta nel giorno della Festa dei lavoratori: ferito un operaio di 36 anni Un operaio è rimasto ferito a Besana Brianza (provincia di Monza) in un incidente sul lavoro anche il primo maggio, giorno della Festa dei lavoratori.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Un operaio di 36 anni si è ferito mentre era intento a lavorare in una ditta di Besana Brianza, in provincia di Monza, anche nella giornata di ieri, 10 maggio: la Festa dei lavoratori. Nonostante fosse un giorno rosso da calendario, l'uomo era comunque di turno ed è rimasto vittima di un grave infortunio.

L'infortunio sul lavoro

L'uomo, un operaio di 36 anni, nonostante fosse il primo maggio si è normalmente recato presso la ditta in cui era dipendente e che si occupa di produzione e commercio di fibre di vetro.

Non tutte le attività possono, infatti, sospendere la produzione e interrompere la catena di montaggio per pochi giorni e quindi sono costrette a far lavorare i dipendenti anche nei giorni di festa.

All'improvviso, però, un peso avrebbe colpito alla spalla il giovane operaio che, a causa dell'impatto, sarebbe anche caduto a terra. Subito i suoi colleghi hanno chiamato i soccorsi.

La condizioni dell'operaio

Sul posto, a Besana Brianza, sono intervenuti un'ambulanza e una voltante dei Carabinieri. I primi hanno soccorso l'uomo e lo hanno immediatamente trasferito all'ospedale di Desio.

Qui i medici del pronto soccorso lo hanno ricoverato in codice giallo, a conferma dalla lieve entità della ferita riportata dopo l'incidente avvenuto sul lavoro.

I militari, invece, hanno subito avviato un'indagine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e ricostruire eventuali responsabilità che hanno portato un lavoratore a restare ferito anche durante la festa del primo maggio.